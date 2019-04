FESTIVALUL DE LA CANNES. Filmul La Gomera, al lui Corneliu Porumboiu, a fost selectat în competiţie FESTIVALUL DE FILM DE LA CANNES. Anuntul a fost facut joi de Pierre Lescure, presedintele festivalului, si Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, intr-o conferinta de presa. „La Gomera" a fost filmat in Romania, Spania si Singapore, in 2018, iar din distributie fac parte Vlad Ivanov, Catrinel Menghia (Marlon), Rodica Lazar, Sabin Tambrea, Agusti Villaronga, Cristobal Pinto si Antonio Buil. Cristi, un politist roman corupt, implicat intr-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia, ajunge pe insula La Gomera, in Spania, pentru a invata El Silbo, un limbaj fluierat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

