- Peste 30 de expozanți cu alimente preparate cu ingrediente locale, de sezon, vor fi prezenți in Parcul Rozelor din Timișoara, intre 4 și 6 octombrie. „La PAS, festival de gastronomie artizanala” se numește evenimentul care va avea loc in acest weekend in Parcul Rozelor din Timișoara, care va reuni mici…

- 4-6 octombrie 2019, Parcul Rozelor, Timișoara acces liber „LA PAS. festival de gastronomie artizanala” este un proiect de dezvoltare comunitara, derulat de Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana...

- Noaptea cercetatorilor este un eveniment anual, ce se organizeaza in aceeasi zi, anul acesta vineri 27 septembrie, in peste 350 de orase europene, pentru a sarbatori cunoasterea, descoperirile si beneficiile cercetarii. Evenimentele sunt organizate cu finantarea Uniunii Europene, prin programul Orizont2020,…

- Campania interna USR, care a facut valuri in spațiul public, va avea punctul culminant in orașul de pe Bega. Uniunea Salvați Romania iși va alege noul Birou Național, organul de conducere care va dicta direcția partidului pentru urmatorii 4 ani. The post Mii de USR-iști vor veni in Timișoara in acest…

- ''Festivalul Medieval al Castelului Huniade'', care are loc in perioada 9 - 11 august la Timisoara, va pune, din acest an, Capitala Culturala Europeana 2021 pe harta oraselor ce gazduiesc festivaluri medievale de anvergura. Festivalul este organizat de Muzeul National al…

- Sportivii de la CSU Rugby Alba Iulia vor marca o noua apariție pe teren, de data aceasta in deplasare. Și nu orice fel de deplasare, ci in cadrul turneului ”Cristi Berb”, ce va avea loc la Timișoara, in perioada 3 – 4 august. Ajuns la ediția a XVII-a, turneul va gazdui patru echipe, trei din […] Citește…

- Turcii vin din nou la Timisoara, acum pentru a organiza un festival in cadrul caruia va fi prezentata cultura acestei tari, dar si mult apreciata bucatarie turceasca. Evenimentele sunt programate, in Parcul Rozelor din Timișoara, in perioada 26-28 iulie, intre orele 11.00 – 22.00. Organizatorii Festivalului…

- Ateliere de creatie pentru copii si adulti, demonstratii mestesugaresti, gastronomie traditionala si lansari de carte au loc sambata si duminica in cadrul "Iarmarocului de Sfantul Ilie" de la Muzeul Satului "Dimitrie Gusti" din Capitala. Pe aleile muzeului vizitatorii sunt asteptati de mesteri populari…