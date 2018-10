Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 - 28 septembrie a avut loc la la Sibiu, in cadrul Sibiu Opera Festival, editia cu numarul 10 a concursului de canto "Vox Artis". Tineri artisti de pe intreg mapamondul au concurat in fata unui juriu compus din personalitati ale scenei lirice internationale. Concursul se va incheia astazi,…

- Si in acest an, Primaria Municipiului Timisoara, prin Biroul de Organizare Evenimente al Casei de Cultura Timisoara, a pregatit, in vederea derularii Festivalului “ Bega Bulevard ”, un program interesant atat in privinta actiunilor ce se vor desfasura pe canalul Bega, prin contributia nemijlocita…

- FOTO: Evenimente de exceptie astazi la Brasov Imagini de la conferința de presa susținuta de concurenții ediției aniversare Cerbul de Aur 2018. Foto: Alexandru Dolea. La 50 de ani de la prima editie, diseara, începe, la Brasov, în Piata Sfatului, "Cerbul de Aur". Primul…

- MARȚI, 28 AUGUST SCENA MICA 10:00 – 10:45 „Amintiri intr-o valiza”, spectacol pentru copii (2–5 ani), Teatrul Ion Creanga 10:45 – 11:15 Concert – Corul de copii „Sunetul Muzicii” 11:15...

- In perioada 24-26 august 2018 Departamentul Misiune pentru Tineret din cadrul Sectorului de Misiune, Statistica și Prognoza Pastorala al Arhiepiscopiei Iașilor, Asociația Studenților Creștini Ortodocși Romani (ASCOR), filiala Iași, și Asociația Tineretul Ortodox Roman (ATOR), filiala Iași, vor organiza…

- Pana la sfarșitul saptamanii, Programul "Drumuri bune pentru Moldova" va fi dus pana la bun sfarsit si la Basarabeasca. Localnicii din raion vor beneficia din plin de peste noua kilometri de drum reabilitați.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA Ca n-a fost vorba doar despre o simpla plimbare se poate vedea si din acest... PRIM BILANT AL TURNEULUI SUD-AMERICAN! Din delegatia care I-a insotit pe presedintele lliescu in vizitele oficiale intreprinse in Argentina,…

- Incepe B-FIT in the Street!, iar programul primului weekend de festival, care se desfașoara in puncte centrale din București, include o gama variata de spectacole mobile, spectacole fixe și ateliere susținute de artiști din Danemarca, Slovacia, Spania, Franța, Italia, Portugalia.