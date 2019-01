Festivalul de film Sundance va proiecta un documentar despre presupusele abuzuri sexuale ale lui Michael Jackson

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Festivalului de film Sundance au anunțat saptamana aceasta ca un nou documentar depre viața lui Michael Jackson va fi proiectat in cadrul evenimentului care are loc in perioada 24 ianuarie ndash; 3 februarie 2019.

- A 25-a ediție a Festivalului Internațional Astra Film Sibiu s-a deschis oficial, la Sala Thalia, cu filmul Transalpina – Drumul Regilor al regizorului Dumitru Budrala, director-fondator al Festivalului. Inaintea proiecției, invitați de marca au subliniat importanța momentului și au punctat cele mai…

