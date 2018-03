Stiri pe aceeasi tema

- Filmele produse de platforme de streaming, precum Netflix, Amazon, Apple, nu vor fi incluse in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, acestea putand fi prezentate totusi pe Croazeta, a declarat Thierry Fremaux, delegatul general al evenimentului,...

- La editia din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, delegatulul general al evenimentului a anuntat ca invitatii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Thierry Fremaux a explicat, in cadrul unui interviu pentru revista de specialitate Le Film Francais, ca ''spectatorii…

- Organizatorii Festivalului de film de la Cannes au decis sa interzica selfie-urile pe care le fac spectatorii alaturi de vedete pe covorul roșu. Motivul, ”selfie-urile creeaza o dezordine intempestiva atunci cand starurile de cinema urca scarile Palatului Festivalurilor din Cannes”, a declarat Thierry…

- Actrita si regizoarea elvetiana Ursula Meier a fost desemnata presedinta juriului Camera d'or, care va premia cel mai bun lungmetraj de debut prezentat in selectia oficiala, sectiunile Semaine de la Critique si Quinzaine des Realisateurs.

- Realizatoarea franco-elvețiana Ursula Meier va prezida juriul care va acorda premiul Camera d’Or din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, recompensa ce este acordata pentru cel mai bun film de debut. Camera d’Or este un premiu oferit pentru cel mai bun film prezentat intr-una din selecțiile juriului…

- Organizatorii Festivalului de la Cannes au anuntat marti ca realizatoarea franco-elvetiana Ursula Meier va prezida juriul care va acorda premiul Camera d'Or la viitoarea editie a competitiei, o recompensa acordata pentru cel mai bun film de debut prezentat intr-una din selectiile juriului, relateaza…

- La 27 martie, incepand din 1962, artisti si publicul celebreaza Ziua Mondiala a Teatrului. Sarbatoarea este un moment de recunoaștere a fortei de comunicare pe care o are teatrul, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice. Arta scenica ne ajuta sa descoperim…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dar si selfie-urile pe covorul rosu. Productiile Netflix au fost interzise dupa ce reprezentantii acestei companii americane de…

- Criticii de film francezi protesteaza fata de modificarile anuntate de organizatorii Festivalului de la Cannes privind proiectiile pentru presa din dimineatile de dinaintea premierelor de gala. Syndicat Francais de la Critique de Cinema a transmis luni o scrisoare in care sustine ca delegatul general…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis ca incepand de anul acesta sa interzica selfie-urile pe covorul rosu intrucat acestea conduc la o “dezordine inoportuna”, a anuntat directorul festivalului, Thierry Fremaux. Fremaux a declarat ca “spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri…

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, scrie AGERPRES,…

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, informeaza AFP.…

- Filmul unei studente a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a fost acceptat la categoria Short Film Corner a Festivalului de Film de la Cannes 2018. ”Bloc 5” este primul scurtmetraj al Ioanei Baila.

- Filmul ”Bloc 5”, realizat de o absolventa a Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, a fost acceptat la secțiunea de scurt metraje, din cadrul Festicașului de Film de la Cannes.Astfel, filmul regizat de catre Ioana Baila, în prezent…

- ”Bloc 5”, primul scurtmetraj al Ioanei Baila, este parte a lucrarii de licența și va putea fi vizionat online în perioada 14 – 19 mai 2018 pe platforma oficiala a Festivalului, urmând ca, în funcție de reacția publicului, sa aiba șansa de a fi proiectat alaturi…

- Documentarul peruan 'Winaypacha' si 'Matar a Jesus' coproductie columbiano-argentiniana au fost filmele castigatoare la cea de-a 33-a editie a Festivalului de Film de la Guadalajara (vestul Mexicului), care s-a incheiat la 16 martie, relateaza EFE. Directorul festivalului, Ivan Trujillo,…

- Cineastul francez Bertrand Bonello va fi presedintele juriului pentru scurtmetraje si al sectiunii Cinefondation in cadrul celei de-a 71-a editii a Festivalului de la Cannes, pepiniera tinerelor talente provenite din scolile de cinema din intreaga lume, au anuntat vineri organizatorii citati de AFP.…

- Coordonat de Institutul Francez din Romania și susținut de Orange, Festivalul Internațional de Foarte Scurt Metraj Tres Court revine in forța in perioada 1–10 iunie, in 20 de orase din Romania. Acest festival, nascut in Franța, reunește o competiție internaționala, o selecție pentru copii și o selecție…

- Distribuitorul roman Independenta Film, care promoveaza filme de autor de referința, caștigatoare de premii prestigioase la Cannes, Berlin, Veneția sau Sundance, are 18 nominalizari la Premiile Cesar de anul acesta - considerate echivalentul francez al Premiilor Oscar - prin cinci dintre filmele pe…

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Pelicula lui Iosif Demian, realizata dupa cartea politista a lui Petre Salcudeanu, „Bunicul si o lacrima de fata“, este unul dintre cele mai originale filme in timpul „Epocii de Aur“. Considerat a fi un „rebut“ la Bucuresti, filmul „O lacrima de fata“ a fost selectionat in 1982 in cadrul sectiunii „Un…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul „Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sâmbata seara. Filmat pe o perioada de zece saptamâni, între anii 2015 si 2017,…

- Pelicula vasluianului Corneliu Porumboiu, care a avut premiera mondiala la Festivalul de Film de la Berlin, se bucura de aprecieri unanime, cinefilii considerandu-l un stralucit eseu despre libertate interioara, mici destine anonime și super-eroi neștiuți de nimeni. La ediția din acest an a Festivalului…

- Cineastul Idrissa Ouedraogo, recompensat in anii 1990 cu trofee la festivalurile de la Cannes si Berlin, a murit duminica la varsta de 64 de ani. Anuntul a fost facut de Uniunea cineastilor din Burkina, potrivit AFP, citat de RomaniaTv.net. Nascut pe 21 ianuarie 1954, in Burkina Faso, scenaristul si…

- Adevaratele vedete sunt bijuteriile. Cum sa te saturi sa le privesti? Bijuteriile cu pietre pretioase ale vedetelor care pasesc pe covorul rosu de la Cannes iti iau ochii la propriu. Chiar daca festivitatile Festivalului de fim de la Cannes s-au incheiat, nu e niciodata prea tarziu sa revezi si sa admiri…

- Regizorul mexican Guillermo del Toro, castigatorul Leului de Aur la Festivalul de Film de la Venetia (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia) de anul trecut pentru "The Shape of Water", va prezida juriul celei de-a 75-a editii a acestui faimos festival, care va avea…

- Filmele ''Get Out'' si ''Call Me By Your Name'' au fost marele castigatoare ale premiilor Sindicatului Scenaristilor Americani (WGA - Writers Guild of America), fiind distinse duminica cu trofeul pentru cel mai bun scenariu original si, respectiv, cel mai bun scenariu…

- Clientii unei cafenele din cartierul Asakusa din Tokyo vor fi serviti de roboti, in cadrul unei initiative destinate atragerii de mai multi turisti chinezi in timpul Festivalului primaverii, informeaza Xinhua. Creati de Nestle Japonia si de compania chineza de plati digitale Ant Financial,…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”. Organizatorii Berlinalei au anuntat marti numele celor trei cineasti…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- Regizorul roman Calin Peter Netzer face parte din juriul care acorda premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut in cadrul Festivalului de Film de la Berlin (15-25 februarie), la care este nominalizata si pelicula Adinei Pintilie „Nu ma atinge-ma”.

- Avem placerea și privilegiul de a-i informa pe cititorii noștri despre o noua ediție a unei manifestari artistice de ținuta, ce se deruleaza an de an cu mare succes in luna februarie in citadela de sub Tampa. Ne referim la galonatul „Festival W.A. Mozart” organizat de Opera din Brașov, cu…

- Directorul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), actorul Constantin Chiriac, va dialoga public, cu regizorul premiat la Festivalul de la Cannes, Cristian Mungiu, vineri, 26 ianuarie, aceasta intalnire fiind primul eveniment special din acest an, organizat de festivalul sibian.…

- Inainte sa termine facultatea, actorul Alexandru Potocean (33 de ani) a pasit pe covorul rosu al Festivalului de la Cannes, dupa ce pelicula „4 luni, 3 saptamani si 2 zile“, in care a jucat, a obtinut premiul Palme d'Or. Dar n-a fost in al noualea cer si nici n-a apucat sa se dezmeticeasca, cu atata…

- MUZICA… Compozitorul vasluian Marcel Iorga va fi membru in juriul Festivalului “Academia mini vedetelor”, ce va avea loc pe 10 februarie, la Rasnov. Evenimentul va fi prezentat de actorul Ovidiu Cuncea, iar invitatul special al evenimentul va fi Andrei Stefanescu, membru al trupei “Alb-Negru”. Inscrierile…

- Actorul si umoristul Manu Payet va fi maestru de ceremonie, dupa ce anul trecut a fost Jerome Commandeur. In 1995, Vanessa Paradis a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale Festivalului de Film de la Cannes cand a cantat faimoasa melodie "Tourbillon de la Vie" din filmul "Jules et Jim" incheind…

- Piesa Scene dintr-o casnicie va fi pusa in scena la Teatrul Național Timișoara, miercuri, 10 ianuarie de la ora 19. Traducerea este semnata Carmen Vioreanu iar regia ii aparține lui Radu Jude. Povestea piesei este despre un cuplu (Johan și Marianne) care ar putea figura pe coperta oricarei…

- Actrița australiana Cate Blanchett a fost desemnata președintele juriului celei de-a 71-a ediții a Festivalului de la Cannes 2018, care se va desfașura in acest an intre 8 și 19 mai. „De-a lungul anilor, am luat parte la festivalul de film de la Cannes ca actrița, producator, in cadrul Galei, al competițiilor,…

- Anul cinematografic debuteaza cu un thrillerul “Capcana mortala”, in care o putem vedea pe Alexandra Dinu jucand alaturi de Adrien Brody. Tot in ianuarie are premiera romaneasca și filmul “Porococa”, in care Bogdan Dumitrache face un rol magistral. Iar daca vrei ceva mai lejer, iți recomandam “Downsizing.…

- Blanchett, in varsta de 48 de ani, care a contribuit la lansarea initiativei „Time's Up" in aceasta saptamana, in urma lansarii a numeroase acuzatii la adresa unor personalitati puternice din industria de film, va deveni cea de-a 12-a femeie care va conduce juriul la Cannes, scrie AFP.com. „Suntem foarte…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…