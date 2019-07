Stiri pe aceeasi tema

- The Rasmus, Dubioza Kolektiv, Das EFX si Dope D.O.D. se numara printre artistii care vor canta la a sasea editie a Creative Fest, ce va avea loc in perioada 26 - 28 iulie, la Romexpo. Accesul in zilele de festival este liber si se va face, incepand cu ora 16:00, pe la intrarile Romexpo A si B.

- The Rasmus, Dubioza Kolektiv, Das EFX si Dope D.O.D. se numara printre artistii care vor canta la a sasea editie a Creative Fest, ce va avea loc in perioada 26 - 28 iulie, la Romexpo, scrie news.ro.Accesul in zilele de festival este liber si se va face, incepand cu ora 16:00, pe la intrarile…

- Primul spectacol care va fi jucat de teatrul „Sapte” in noua sala (amenajata in incinta Casei de Cultura a Sindicatelor) este „Hei, oameni buni”, de William Saroyan. Reprezentatiile au loc vineri, 28 iunie si, respectiv, duminica, 30 iunie, incepand cu ora 21,00.

- Consiliul Judetean Constanta, prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" si Transilvania Film, invita publicul constantean sambata, 15 iunie, ora 18:00, la proiectia de gala a celui mai recent film in regia lui Tudor Giurgiu, "Parkingldquo;, la Centrul Multifunctional Educativ pentru…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, in sedinta de joi, in unanimitate, sa acorde o licenta audiovizuala televiziunii cu profil generalist Smart TV/ Smart TV HD Bucuresti, care ii are ca initiatori pe Adrian Sarbu si Marius Tuca.

- Cei care doresc sa se delecteze cu un film bun sunt invitati, de vineri pana duminica inclusiv, pe gazonul din parcul Palas, la Festivalul de Film Multicolor. Organizat de Comunitatea de Economie si Afaceri Internationale, festivalul de muzica, proiectii de film si voie buna va avea loc week-end-ul…

- Galatiul va fi gazda unui miting PSD sambata, 11 mai. "In contextul desfasurarii pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din municipiul Galati, sambata, 11 mai, in intervalul orar 8,00 - 14,00 a unei adunari publice declarate si avizate de catre primaria municipiului Galati, Jandarmeria…

- Publicul din Iasi va putea participa astazi la concertul vocal-simfonic dirijat de catre maestrul Tiberiu Soare. Concertul va avea loc de la ora 19.00 la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi, fiind organizat de catre Filarmonica de Stat Iasi. Pe scena salii Gaudeamus vor urca membrii Corul academic…