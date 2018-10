Stiri pe aceeasi tema

- Sfantu Gheorghe, 15 oct /Agerpres/ - Cinci spectacole realizate de scenografi debutanti vor concura pentru marele premiu al celei de-a treia editii a Festivalului D-butan-T, care a inceput luni, la Sfantu Gheorghe. Managerul Teatrului "Andrei Muresanu", Anna Maria Popa, a declarat ca, pe langa cele…

- Expoziția itineranta organizata de Școala Populara de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe sub genericul „O poveste din inima țarii”, va ajunge la Cluj-Napoca, miercuri, 3 octombrie. Expoziția este conceputa ca un proiect dedicat aniversarii a jumatate de secol de la inființarea Școlii Populare de Arte…

- Un colac secuiesc glazurat cu zahar ars in lungime de 13 metri a fost preparat sambata dupa-amiaza in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, in cadrul Festivalului kurtoskalacs-ului si deliciilor dulci. Pentru prepararea acestuia s-au folosit 13 kilograme de faina, 13 oua, vanilie, zahar, apa si drojdie,…

- Cinci spectacole vor concura pentru marele premiu al editiei din acest an a Festivalului D-BUTAN-T de la Sfantu Gheorghe, dedicata scenografilor debutanti. Managerul Teatrului „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe, Anna Maria Popa, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca festivalul va avea loc in perioada…

- O noua ediție a Festivalului de Arte Contemporane „PulzArt” va avea loc la Sfantu Gheorghe, in perioada 13-16 septembrie 2018. In cele 5 editii de pana acum, Festivalul de Arte Contemporane PulzArt a adus in fața publicului creații care au reprezentat un nou mod de gandire – una inovativa. In aceeasi…

- Un concert susținut de Alex Velea este cuprins in programul Festivalului deliciilor dulci ce va avea loc la inceputul lunii septembrie, la Sfantu Gheorghe. Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediție, se va desfașura intre 7 și 9 septembrie, in centrul municipiului, iar programul evenimentului va fi…

- Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a programat doua premiere in deschiderea noii stagiuni care va incepe pe 1 septembrie – „Hotel Miramare”, o coproductie romano-italiana si „Despre oameni si cartofi”, un spectacol inspirat dintr-o poveste reala, semnat de regizorul Radu Afrim. Directoarea…