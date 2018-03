Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara, Subcarpați și Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana lanseaza Atelierul IDENTITATE. Compus din patru module coordonate de Marius Andrei Alexe, cunoscut publicului ca Bean MC, Atelierul IDENTITATE recupereaza și promoveaza folclorul autentic și il readuce in…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj, informeaza Agerpres. Potrivit hidrologilor, in intervalul 12 ...

- Incidentul de la bordul avionului Ryanair pe traseul Berlin - Bucuresti a avut loc miercuri seara. Aeronava a decolat miercuri, de pe aeroportul Schonefeld din Berlin, la ora 16 si 40 de minute,...

- Din partea organizatiei de Bucuresti au fost înaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita, scrie Mediafax. Nume sigure sunt si cele are reprezentantilor regiunii Oltenia, Sud-Vest. Organizatiile PSD din Olt, Mehedinti si Dolj si-au aratat sprijinul pentru Lia Olguta Vasilescu…

- Ministerul Educației a emis metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii copiilor care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligați sa ii inscrie la clasa pregatitoare, care face parte din invațamantul obligatoriu de 10 ani. In schimb, parinții…

- In Bucuresti temperaturile vor cobori pana la minus 17 - minus 18 grade, vantul continuand sa atinga marti, la rafala, 55 - 65 km pe ora. Marti si miercuri, minimele vor cobori pana la minus 20 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si din Moldova, iar in 1 si 2 martie minimele vor ajunge pana…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00 Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, viscol; Din dimineața zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va extinde treptat, dinspre sud-vest, cuprinzand…

- Nicio școala din județul Vrancea nu a fost inchisa din cauza vremii nefavorabile. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, elevii pot participa la cursuri, acestea urmand a se desfișura in condiții normale. De altfel, meteorologii au revizuit codul de ger,…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de tip cod portocaliu si galben de ger care vor afecta intreaga tara in zilele urmatoare. In plus, au emis noi coduri de tip galben si portocaliu de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol. In unele zone se va depune…

- Valul de frig va cuprinde toata tara, au anuntat, duminica, meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu privind valul de frig. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, de luni, de la ora 4 pana marti la ora 20, in sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia,…

- Traseul autobuzelor de pe liniile 101C și 101M, ce ajung la hipermarketurile Tom (Carrefour), respectiv Vivo (Maritimo), va fi modificat. Regia Autonoma de Transport în Comun Constanța anunța ca vine în sprijinul calatorilor care locuiesc în cartierul Km 4-5, Km 5 și cartierul Poarta…

- Unul dintre cei mai importanti creatori de masti populare din Romania, Paul Buta, a ”colorat” si in acest an Carnavalul de la Venetia. Mastile si costumele facute de Paul Buta atrag atentia deoarece infatiseaza personaje comice...

- Dupa succesul inregistrat la evenimentul Winter Championship, din luna decembrie a anului trecut, Esports Media revine cu o competiție de Dragobete. Astfel, pe 24 februarie 2018, pasionații de esports și gaming se vor putea intalni tot la IDM Club la prima ediție a turneului „Spring Championship”.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare ...

- Vedeta a ajuns, impreuna cu fiica sa, Inoke, si cu o prietena, in eternul oras al dragostei in plin spectacol stradal, cu masti si costume de epoca. Vremea blanda, cu soare prietenos, a carui lumina inunda atat de frumos canalele venetiene si cladirile colorate, i-a permis Luanei sa ia la pas acest…

- Turiștii care s-au lasat purtați pe strazile Veneției, la celebrul Carnaval, au putut admira și o colecție de maști și costume populare tradiționale romanești, pe langa faimoasele maști venețiene. Astfel, in casa lui Nicolae Iorga din Veneția, ce gazduiește astazi Institutul Cultural…

- O tanara din Alba Iulia, de profesie designer, a devenit celebra la Carnavalul de la Venetia dupa ce mari agentii de presa din lume si ziare au publicat fotografii cu aceasta imbracata intr-o rochie spectaculoasa. Cristina Bica are 37 de ani si a absolvit o facultate de Studii Europene si un curs de…

- NEWS ALERT Dispare un zbor intern catre Cluj O companie aeriana low-cost nu va mai opera un zbor intern catre Cluj. "Din cauza fricțiunilor create de catre Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara suntem nevoiți sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timișoara-Iași-Cluj…

- – Carnavalul de la Veneția, unul dintre cele mai mari din lume, a inceput sambata, 27 ianuarie, și se va incheia pe 17 februarie n tema aleasa de organizatori pentru editia din acest an este “jocul”, cu numerose interpretari, de la teatru, circ, magie, concursuri de costume si masti, pana la expozitii…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie. SIMULARE BACALAUREAT 2018 In ceea ce priveste simularea…

- Ministerul Educatiei a anuntat joi calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie.…

- In saptamana de vacanta intersemestriala, Teatrul Arlechino va desfasura mai multe ateliere creative pentru copii in cadrul programului „Arlechino Atelierul de Creatie si Recreatie”. Modulul atelierelor este intitulat „Retetarul de teatru – Facem teatru mititel, folosind un degetel” si…

- Cariera Husnicioara a CE Oltenia din Mehedinti a inceput sa livreze carbune pentru termocentrala Turceni. Primul vagon cu materie prima pentru producerea de energie electrica a plecat luni, 29 ianuarie, de la unitatea miniera. De la incep...

- Institutul Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia verniseaza miercuri la sediul sau expozitia “Masti traditionale romanesti la Carnavalul de la Venetia” a artistului Paul Buta. Mastile, realizate manual din materiale textile si din alte materii prime naturale, infatiseaza personaje grotesti…

- Cod galben de vant puternic, in trei judete din Oltenia. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila pentru marți, 30 ianuarie, pana la ora 18.00, pe raza a trei judete din zona Olteniei. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- VACANTA ELEVI. Elevii si prescolarii intra, vineri, in vacanta intersemestriala. Copiii vor sta acasa pana pe 11 februarie. Primul semestru se va incheia in 2 februarie, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Ministerului Educatiei a decis in acest an ca prima sesiune sa se desfasoara in doua etape, cea din februarie si cea din iunie. Perioada de inscrieri, pentru prima etapa la Bacalaureat 2018 se desfasoara in intervalul 29 ianuarie – 2 februarie. Conform metodologiei pentru Bac 2018, toti candidatii care…

- Carnavalul de la Venetia, unul dintre cele mai mari din lume, a inceput sambata cu un spectacol muzical acvatic, iar duminica, la pranz, au fost dat startul manifestarilor cu sute de gondole care au plutit pe canalele orasului.

- Carnavalul de la Venetia incepe de astazi si pana pe data de 13 februarie, potrivit www.carnevale.venezia.it. Inscris intre cele mai spectaculoase manifestari de acest tip de pe continentul european, Carnavalul de la Venetia cuprinde, in fiecare an, manifestari stradale, baluri mascate, ...

- COMPER ROMANA 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul…

- In mai puțin de o luna, peste 5.000 de elevi de clasa a XII-a din Timiș vor da prima proba a Bacalaureatului. In Timiș, conform Inspectoratului Școlar Județean, sunt inscriși 4.770 de elevi in clasa a XII-a: 4.067 „la zi”, 654 la „seral” și 49 la „frecvența redusa”. De asemenea, in Timiș,…

- Emanuel Gyenes a trecut cu bine peste cei aproximativ 1.000 de km facuti fara asistenta tehnica si la altitudini minime de 3.200 metri si maxime de 4.800 metri, ajungand in Argentina pe locul 27 in clasamentul general. Editia nr.40 a celui mai dur rally-raid din lume se va incheia sambata, 20 ianuarie,…

- In vederea completarii deficitului de personal existent, IPJ Calarasi scoate la concurs 17 posturi de politisti, majoritatea de specialisti. Astfel, cei care sunt economisti, sociologi, electronisti, informaticieni pot ocupa unul dintre locurile scoase la concurs, de ofiter sau de agent.

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al DIICOT, procurorii au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc in forma continuata. Cei trei "au…

- Adolescentul de 17 ani a fost cu un prieten la un bar din sat, apoi au plecat spre casa. Pe drum au inceput sa fie urmariti de alti doi tineri inarmati cu tevi metalice si cutite. Unul dintre baieti a reusit sa fuga, insa celalalt nu a mai avut nicio sansa. A fost injunghiat grav de unul dintre agresori…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Lt.col. Dumitru Petrescu' al Judetului Gorj organizeaza concurs pentru completarea deficitului de personal In scopul completarii deficitului de personal, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Lt.col. Dumitru Petrescu' al judetului Gorj scoate la concurs,…

- Anul 2017 a insemnat o adancire a crizei de forta de munca, Timisul resimtind din plin acest fenomen. Dinamica personalului a atins cote mai mari ca niciodata, inregistrandu-se un record greu de crezut in alte perioade: lunar, aproximativ 17.000 de persoane isi parasesc locul de munca detinut. Dintre…

- La sfarsit de an, artistul naiv Ioan Maric a primit cel mai frumos cadou din partea Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, drept recunoastere a talentului, expresivitatii si calitatii artistice a lucrarilor care l-au facut celebru. In perioada 27 ianuarie – 17 februarie…

- O persoana a murit și opt au fost ranite intr-un accident care a avut loc marți in Mehedinți, comuna Hinova. Trei autoturisme au fost implicate. Trei dintre raniți au necesitat descarcerare. Printre victimele accidentului sunt și doi cop...

- Trei proiecte din Oltenia, doua din Mehedinti si unul din Dolj, sunt semifinaliste in Campionatul de Bine, competiția pentru atragerea donațiior adresata ONG-urilor din Romania, organizata de Bursa Binelui, singura platforma de donații fara comision. Ajuns la ediția a V-a, ...

- Trei accidente au avut loc, in mai putin de 24 de ore, in Mehedinti. Primul s-a produs aseara pe DN 6, in urma caruia doi oameni au ajuns la spital, cu rani usoare, din fericire. In cel de-al doilea, doi oameni, sot si sotie, au murit, dupa un impact violent cu un autotren, iar in aceasta dupa-amiaza,…