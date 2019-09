Festivalul Condeierilor Plugari, la Timișoara, la a XIII-a ediție Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Condeierilor Plugari va avea loc in acest sfarșit de saptamana, atat la Timișoara, cat și la Partoș. Festivitateaa de deschidere a evenimentului este programata astazi, de la ora 10.00. Centrul acțiunii se va muta in localitatea Partoș, unde de la ora 16.00 se va desfașura un program etno-folcloric. Duminica, […] The post Festivalul Condeierilor Plugari, la Timișoara, la a XIII-a ediție appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

