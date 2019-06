Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a estimat miercuri ca aproximativ jumatate dintre membrii acestui grup ar vota in favoarea unei motiuni de cenzura. "Asa cum stiti, grupul nostru este format din organizatii diferite. Fiecare dintre noi reprezinta o alta organizatie.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru stabilirea "directiilor de actiune necesare punerii in aplicare a referendumului national din 26 mai", cu reprezentantii PMP, ALDE, ai grupului parlamentar Pro Europa, ai grupului parlamentar al minoritatilor nationale…

- Constanța a gazduit in perioada 30 mai-1 iunie 2019 Campionatul Național de Lupte adresat cadeților. Cu toate ca sportivii inscriși in concurs sunt la debutul in aceasta categorie de varsta sau inca la stadiul de juniori 3, CS Amara și-a onorat corespunzator blazonul. Așa cum era de așteptat, Nicoleta…

- Autoritatile sanitare din judetul Tulcea nu recomanda imbaierea in doua din cele cinci zone naturale din judetul Tulcea, plaja de la Marea Neagra din orasul Sulina si lacul Ciuperca din municipiul Tulcea, dupa ce au primit rezultatele primelor analize facute in acest an in toate apele naturale de…

- Deputatul Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minoritaților naționale, a declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca subiectul restructurarii Guvernului va fi abordat, marți, in ședința grupului. O parte din cei 17 deputați ai minoritaților naționale inclina mai mult spre PSD, in timp ce alții…

- „Fiecare primar care vine spune ca nu sunt bani. Dar asta este in toata tara, nu numai la noi. Probabil ca Sulina trebuia sa fie prin Italia sau Franta”, spune un barcagiu. Orasul avea, in vremurile infloritoare, 20 de mii de locuitori. Acum abia mai sunt 3.000. Sulina a fost, la sfarsitul secolului…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia grupului minoritatilor nationale au inceput, joi dupa amiaza, la Palatul Cotroceni. Din delegatie fac parte: Varujan Pambuccian, Dragos Gabriel Zisopol, Iulius Marian Firczak, Ovidiu Victor Gant, Silviu Vexler. Presedintele…

- Comisia juridica și Comisia pentru Administrație ale Camerei Deputaților au adoptat, marți, un raport de respingere asupra proiectului UDMR care prevede autonomie pentru Ținutul Secuiesc, respectiv separarea minoritaților naționale și reprezentarea acestora in instituții.Citește și: Avertismentul…