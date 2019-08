Stiri pe aceeasi tema

- Codru Fest se va desfasura la liziera padurii Bistra, o arie protejata aflata in lunca de pe malul stang al raului Bega. Locul ales pentru festivalul care se va desfasura de vineri, 23 august, pana duminica noaptea, 25 august, se afla la doar patru kilometri de iesirea estica a Timișoarei, la limita…

- Reprezentanții operatorului de servicii de apa și organizatorii celui mai nou festival din județ au stabilit o colaborare al carei rezultat iese din tipare: toți participanții vor primi apa gratuit: „All you can drink – water”. Oficialii Aquatim spun ca nu au trecut cu vederea caracterul…

- SCM Timisoara si-a aflat azi programul din grupa A valorica a elitei de baschet masculin. „Leii” vor disputat primele doua runde pe teren propriu, cu Pitesti si Craiova. Conducerea alb-violetilor anticipeaza dueluri aprige sub panou cu gruparile din Oltenia si Muntenia. „La prima vedere, faptul ca incepem…

- Glovo, aplicația de servicii de livrare rapida, iși extinde programul pe timp de weekend. Astfel, incepand cu acest sfarșit de saptamana, Glovo va livra nonstop in nopțile de vineri și sambata. “Am luat decizia de a extinde serviciul de livrare pe intreaga perioada a weekend-ului pentru a veni in intampinarea…

- A treia ediție a Festivalului Universitaților de Teatru START de la Arad va debuta pe 16 iulie, de la ora 18, in sala mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, cu spectacolul „Hamlet it be”, al tinerilor actori de la Facultatea de Teatru din Iași. Doua ore mai tarziu, in sala studio va fi prezentat spectacolul…

- In perioada 23 și 25 august, iubitori ai naturii, muzicii și artei sunt așteptați sa petreaca cateva zile de vis in Padurea Bistra, de la Moșnița Veche, la prima ediție a festivalului Codru! „Plecand de la iubirea fața de natura și necesitatea de a o readuce la viața, CODRU este un festival…

- Acum 9 decenii, brandul romanesc Fares a adus impreuna traditiile si stiinta, pentru a obtine ceaiuri si remedii din plante medicinale. De 90 de ani, munca echipei Fares se desfasoara in jurul plantelor, exact in acelasi loc unde compania a luat fiinta – la poalele Sarmizegetusei, in inima Daciei. Portile…