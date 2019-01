Festivalul Cetelor de Feciori din Țara Făgăraşului încheie manifestările sărbătorilor de iarnă In ziua de Sfantul Ioan toate cetele de feciori din Țara Fagarașului se reunesc la Festivalul Cetelor de Feciori in municipiul Fagaras. In aceasta zi se incheie, practic, obiceiurile si traditiile specifice sarbatorilor de iarna. La Festivalul Cetelor de Feciori, ajuns deja la editia a XIII-a, sunt așteptate 34 de cete de feciori și fete. Festivalul va debuta la ora 09.00, cu Sfanta Liturghie ce va fi oficiata in Catedrala Sfantul Ioan Botezatorul, de catre Mitropolitul Ardealului Laurențiu Streza. Aici, cetele vor canta cate un colind specific zonei din care provin. De la ora 12.00 cele 34 de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

