- Ministerul Justitiei a publicat, marți, raportul GRECO privind Romania. Ana Birchall a declarat la sediul ministerului ca „orice raport este important și ca atunci cand ești intr-un club e nevoie sa respecți regulile”. In raportul sau anual, GRECO analizeaza masurile pe care le-au luat cele 49 de state…

- Un numar de 71 de solisti din 21 de tari s-au inscris pentru concursul de interpretare din cadrul festivalului Cerbul de Aur, care va avea loc in perioada 22 - 25 august, la Brasov, potrivit news.ro.Organizatorii, televiziunea publica, au inchis sambata sesiunea de inscrieri pentru Concursul…

- Aproape 170 de elevi, profesori și animatori din 12 tari francofone participa in aceasta perioada la cea de a X-a ediție a Centrului Francofon International „Voluntariat pentru comunitate”, proiect unic ȋn Romania si ȋn Europa Centrala si Orientala. Este vorba despre participanți din Romania, Franța,…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene. La polul opus se află Germania, unde puţin peste jumătate (51,4%) dintre cetăţeni deţineau…

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2019, competiție desfașurata in Israel, la Tel Aviv, nu a reușit calificarea in finala. Nici concurenții din Armenia, Irlanda, Moldova, Letonia, Austria, Croația sau Lituania nu au ajuns in ultimul act. Dupa cea de-a ...

- Cu ocazia Zilei Europei, 21 de sefi de stat din Uniunea Europeana au semnat Apelul Comun pentru Europa inaintea alegerilor europene din mai 2019. Conform unui comunicat de presa transmis joi de Administratia Prezidentiala, alegerile din aceasta luna au o importanta majora, iar din acest motiv…

