- Festivalul Serile Filmului Romanesc, editia a X-a, se va desfasura in perioada 12-16 iunie, la Iasi, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, invitatul special al editiei este actorul Florin Piersic. La editia din 2019, Festivalul SFR este in parteneriat cultural cu Institutul…

- Trei persoane au fost arestate la Iasi intr-un dosar de trafic de droguri in care acuzatiile se leaga de festivalul la care designerul Razvan Ciobanu a petrecut inainte de a muri intr-un accident rutier.

- Blaj aLive Festival da unda verde noutaților: The Motans, Mihail, Gramofone și Maru sunt primii artiști confirmați pentru ediția cu numarul șapte. Blaj aLive, cel mai accesibil festival multicultural de la noi, va avea loc pe 9 iunie 2019, pe Campia Libertații. La Marea Adunare de la Blaj aLive, fanii…

- In acesta dimineata, un barbat in varsta de 61 de ani, a fost gasit strangulat la intrarea in cimitirul din satul Hijdieni, Glodeni. Cadavrul a fost gasit de catre un locuitor al satului care a alertat oamenii legii.

- Actori papusari din 22 de teatre din opt tari prezinta, de maine, spectacole pentru copii, la festivalul „Sub caciula lui Guguta”. 60 de lei costa un bilet la Teatrul „Guguta”, care va gazdui evenimentul in perioada 15-22 aprilie.

- Daisies (1966), filmul cult al regizoarei cehe Vera Chytilova, interzis in anii '60, documentarele Love, Cecil (2017) și Celebration (2018) și docu-ficțiunea Obscuro Barroco (2018), premiata la Festivalul de Film...

- In perioada 14-15 martie 2019 la Timisoara a avut loc etapa zonala a Olimpiadei nationale de interpretare instrumentala pentru clasele III-VIII. In cadrul competitiei au concurat elevi ai liceelor si scolilor vocationale din judetele Alba, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis. Elevii Liceului…

- Samantha Mugatsia, cea care a caștigat premiul pentru cea mai buna actrița o interpreteaza pe Kena, care se indragostește de Ziki, jucata de Sheila Munyiva in filmul interzis Rafiki. Festivalul de film Fespaco din Burkina Faso a dat Samantei Mugatsia premiul pentru cea mai buna actrița pentru rolul…