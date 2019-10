Festivalul Cântăreților Stradali, în premieră la Timișoara La Timișoara incepe prima ediție a unui nou festival. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca vineri, incepand cu ora 17.00, se desfașoara Festivalul Cantareților Stradali, in Piața Libertații. „Sunt mulți oameni talentați care nu au avut șansa de a canta pe o scena. Sunt artiști ai […] Articolul Festivalul Cantareților Stradali, in premiera la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a reușit sa obțina o prima victorie in razboiul cu Elba pentru terenul de vizavi de Gara de Nord, pe care se afla bucla de intoarcere a tramvaielor. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in timpul ședinței extraordinare a Consiliului Local Timișoara, ca va fi dat jos gardul montat de companie,…

- Organizatorii Zilelor Maghiare din Timișoara anunța ca trenulețul turistic scos pe strazile orașului la ediția de anul trecut revine la plimbare. „Acesta va circula in zilele de sambata și duminica, 28 și 29 septembrie, intre orele 10-20. Pleaca din jumatate in jumatate de ora din zona Materna,…

- Bugetarii din Primaria Timișoara și de la instituțiile din subordinea municipalitați nu au primit tichetele de vacanța pentru ca nu s-au gasit bani, municipalitatea avand alte plați urgente de facut. Și ca sa nu fie nimeni suparat nu s-au imparțit tichetele la nicio instituție din subordinea…

- Circulația rutiera din zona strazilor Cluj, Arieș și Martirilor a suferit, in acest an, importante modificari inițiate de Primaria Timișoara pentru fluidizarea traficului. Zona va fi infrumusețata cu salcami violeți și cireși ornamentali. The post La Timișoara, salcami violeți și cireși ornamentali.…

- Pentru anul in care este capitala culturala europeana, Timișoara are nevoie de mai multe spații culturale, unde sa poata fi organizate evenimente. Cel mai important este cu siguranța MultipleXity, cladirea estimata la 12 milioane de euro care va fi realizata in locul fostului sediu al STPT de pe…

- Dupa USR, și PSD intenționeaza sa anunțe cine va fi persoana care va intra in lupta cu Nicolae Robu pentru Primaria Timișoara. Calin Dobra, șeful PSD Timiș, a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca numele candidatului din partea partidului pentru alegerile locale de anul viitor va…

- Oficialii STPT au tras linie dupa un an de transport public pe canal. Din august 2018 și pana in prezent, reprezentanții societații de transport public susțin ca la bordul vaporașelor au urcat peste 200.000 de calatori, din care aproape 50.000 doar anul acesta. La Timișoara a fost repornit…

- Taxarea parcarii de pe strazile din Timisoara cu telefonul mobil este cea mai buna metoda, sustine Nicolae Robu. El reactioneaza dupa ce Primaria Timisoara a fost amendata de Protectia Consumatorilor pentru faptul ca exista doar acest mod de plata, iar contestatia depusa la aceasta amenda a fost respinsa…