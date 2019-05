Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Antonio Banderas a castigat sambata seara premiul de interpretare masculina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Artistul spaniol a fost recompensat pentru rolul din filmul "Dolor y gloria', regizat de Pedro Almodovar.…

- Actrita Emily Beecham a castigat sambata seara premiul pentru interpretare feminina la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit agerpres.ro.Artista a fost recompensata pentru interpretarea sa din filmul "Little Joe", regizat…

- Lungmetrajul "Nuestras Madres", regizat de Cesar Diaz, a castigat sambata seara trofeul Camera d'Or la cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Trofeul Camera d'Or recompenseaza cel mai bun lungmetraj de debut proiectat la Cannes…

- Lungmetraje realizate de cineasti precum Pedro Almodovar, fratii Dardenne, Ken Loach si Elia Suleiman, selectate in competitia oficiala a celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, vor fi aduse in Romania de Independenta Film. Independenta Film, casa de distributie care promoveaza…

- Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Jean Pierre si Luc Dardenne, Ken Loach si Corneliu Porumboiu au fost incluse in competitia pentru prestigiosul trofeu Palme d'Or la editia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la Cannes, au anuntat, joi, organizatorii

- Lansat in cinematografele din Spania, 'Dolor y gloria', este filmul cel mai intim al lui Pedro Almodovar in patru decenii de cariera, care prezinta povestea unui realizator melancolic trecut de a doua tinerete, interpretat de Antonio Banderas, relateaza AFP citand mass-media spaniola.…

- Reputatul actor spaniol Antonio Banderas a explicat cum s-a schimbat viața sa dupa ce a suferit un infarct in urma cu doi ani. Starul Antonio Banderas, in varsta de 58 de ani, a trecut prin momente dificile in anul 2017, atunci cand a suferit un infarct. Despre cum l-a marcat situația prin care a trecut…