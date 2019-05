Stiri pe aceeasi tema

Festivalul Artelor Timisorene (FAT), manifestare sustinuta exclusiv de artistii locali, care se va desfasura in acest an in perioada 3-9 iunie, va sta sub semnul Centenarului Unirii Banatului cu Regatul Romaniei si va cuprinde o serie de evenimente culturale, cele sapte muze reusind sa scoata la lumina…

Din primele informatii, se pare ca politistul a condus o dubita in care se aflau 220 de baxuri cu tigari netimbrate, pe care a abandonat-o ulterior.

Avand in vedere lucrarile care se desfasoara pe strada Aries, respectiv traversarea pentru fibra optica si cabluri pentru semafoare, Primaria Timișara

Cristi Chivu, 38 de ani, se bucura din plin de viața buna pe care o duce dupa ce și-a incheiat cariera de fotbalist profesionist.

Tot catre amenajari stradale, de aceasta data insa catre executarea de trotuare pavate a mers și o parte din fondurile de investiții ale bugetului local.

Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al judetului Timiș, au refuzat prelungirea dreptului de sedere ...

Timișoara 2021 va organiza, maine (22.03) și sambata (23.03), o intalnire intre producatori și directori de evenimente culturale din Romania și

Mai mulți caini fara stapan au fost uciși cu cruzime. Trupurile lor pline de sange au fost aruncate pe un teren viran din zona cartierului...