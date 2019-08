Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Film Independent Anonimul a inceput luni seara cu proiectia in premiera in Romania a celui mai recent lungmetraj al americanului Jim Jarmusch, „The Dead Don't Die”. In deschiderea evenimentului, directorul festivalului, Miruna Berescu, a vorbit despre invitatul special…

