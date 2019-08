Festival look la UNTOLD 2019 Festival look la UNTOLD 2019 Editia din acest an a Festivalului Untold s-a incheiat dupa 4 zile in care sute de mii de oameni s-au distrat, la Cluj, in compania unora dintre cei mai tari artisti ai momentului. Petrecaretii nu s-au bucurat doar de muzica, ci au profitat de ocazile si pentru a etala unele dintre cele mai cool tinute de festival. Iata aici cateva dintre ele! Cum s-a vazut UNTOLD pe Instagram View this post on Instagram Pure joy #untold #untoldmagic #music #festival #transylvania #happy #dance #love #live #ootd #photooftheday #festivalwear #jump #instapic A post shared by Romana… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

