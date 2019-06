Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentata de elevii secției de Teatru a Liceului de „Arte Plugor Sandor” din Sfantu Gheorghe, la Festivalul International de Teatru pentru Elevi din Budapesta, din 3-5 iunie, la care Teatrul Independent„ Osono” este co-organizator. Tinerii covasneni vor prezenta spectacolul „Antigona – prin…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la tabara interetnica de teatru pe care o va organiza in luna iulie, in parteneriat cu Scoala Populara de Arte si Meserii din municipiu. Atelierele din acest an vor fi conduse de catre regizorul Fazakas Misi – manager al „Osono” și…

- Ediția din acest an a Festivalului de arta contemporana „PulzArt” , ce va avea loc in luna septembrie, se inscrie in șirul celor cuprinse in „Anul elevilor”, la Sfantu Gheorghe, oferind tinerilor oportunitatea de a-și gasi drumul in lumea artei. Evenimentul ajunge in acest an la cea de-a șaptea ediție,…

- Școala Populara de Arte și Meserii Sfantu Gheorghe va organiza in luna august, la Comandau, o tabara de improvizații de jazz. Evenimentul va avea loc in perioada 5- 10 august, iar inscrierile se fac pe baza unei evaluari anticipate, astfel ca persoanele interesate sa participe vor trebui sa transmita…

- Festivalul Național Coral „George Sbarcea” ajunge la ediția a VIII-a, la sfarșitul acestei saptamani, in programul evenimentului fiind cuprinse manifestari culturale valoroase, pentru toate varstele. Doua zile de spectacole corale, un colocviu și o lansare de carte, vor lasa, cu siguranța, și de aceasta…

- In avanpremiera Festivalului BBQ din acest an, in data de 17 aprilie, pe Terasa Big Papa din Sfantu Gheorghe, va avea loc un curs de barbecue și un curs de formare de arbitrii pentru primul concurs internațional oficial. Scopul instruirii este transferul de cunoștințe practice și teoretice catre…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe a anunțat ca au fost puse la vanzare și biletele la spectacolele pe care le va prezenta in luna mai. Conform programului anunțat de reprezentanții instituției, luna mai va fi deschisa de o noua premiera. Este vorba despre premiera spectacolului „Dragonul…

- Spectacolul de teatru documentar „Chipul din oglinda apei”, jucat de Teatrul Independent „Osono”, in regia lui Fazakas Misi, va ajunge sambata, 16 martie, la cea de-a 550-a reprezentație. De la premiera din 21 mai 2011 și pana in prezent, producția a fost prezentata pe 3 continente, respectiv in 24…