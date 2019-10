Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-1), partida jucata, duminica, pe teren propriu, cu CS Mioveni, în etapa a 13-a a Ligii a II-a. Tot duminica, UTA Arad s-a impus în fața formației ASU Politehnica Timișoara, scor 1-0.La Cluj au marcat: Goga '52 (p), Dican '85…

- Alexandru Mitrița (24 de ani), fotbalistul lui New York City, de departe cel mai bun „tricolor” in remiza Romania - Norvegia 1-1, a vorbit despre șansele noastre de calificare la EURO 2020, dar și despre momentele de la finalul meciului cu nordicii de marți. „Imediat dupa meci, domnul Contra ne-a incurajat…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) a reușit 12 goluri pentru New York City in campionatul nord-american, insa selecționerul Cosmin Contra nu e impresionat. Deși l-a convocat pe lista preliminara a stranierilor, Cosmin Contra nu pare foarte hotarat sa-l pastreze pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia. …

- Metaloglobus s-a impus cu 2-0 în partida disputata pe teren propriu împotriva celor de la Universitatea Cluj, în etapa a cincea a Ligii a II-a. Ambele goluri ale victoriei au fost înscrise de Ovidiu Herea. Metaloglobus a bifat astfel a treia victorie a sezonului, în timp…

- ​Rapid București a câștigat, sâmbata, pe teren propriu, partida disputata împotriva Politehnicii Timișoara, cu scorul de 1-0, în a patra etapa a Ligii 2.Rapid a marcat singurul gol al partidei, în minutul 82, prin acțiunea lui Onea.Au evoluat echipele:Rapid…

- *Atacantul George Puscas a marcat doua goluri, ieri, in primele 40 de minute jucate ca titular la echipa Reading. Puscas a marcat in minutul 25, in partida pe care Reading a jucat-o pe teren propriu, cu Cardiff City, in etapa a III-a a Championship. El a inscris primul gol al meciului dupa o frumoasa…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, a obtinut o calificare de senzatie in play off ul Ligii Campionilor, dupa o mansa secunda din turul trei preliminar nebuna CFR Cluj a jucat in deplasare cu echipa scotiana Celtic Glasgow, pe care a invins o cu 4 3, dupa 1 1 in tur, astfel ca formatia romana merge mai departe…

- FC Arges a fost invinsa de Ripensia Timisoara cu scorul de 2-1 (1-0), marti seara, la Pitesti, in partida care a incheiat prima etapa a Ligii a II-a de fotbal. Oaspetii s-au impus prin golurile...