FESTIVAL de GAFE în PSD. VIORICA DĂNCILĂ a fost martoră Noi momente de cascadorii rasului ii au in prim plan pe cei din PSD. Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, alaturi de mai mulți membri ai Executivului, la conferința județeana a PSD Mehedinți pentru alegerea conducerii organizației. Pe langa voturile in unanimitate s-au facut remarcați la conferința noi membri ai PSD cu ale lor gafe. Alexandru Balanescu: ”Am fost citat ca unul care sunt adeptul democrației adica conducerea de catre popor (…) De aceea pentru prima oara de cand sunt membru pentru 20 de ani exista… Este nevoie de competitie, altfel totul devine sablon si nu ramane decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

