- Patru studenti chinezi au petrecut 200 de zile consecutive la Beijing intr-un laborator inchis ermetic, care simuleaza conditiile de pe Luna, potrivit unui anunt facut vineri de o companie mass-media de...

- Sledgehammer Games și Activision au integrat recent un update substanțial in Call of Duty: WWII, considerat de comunitatea seriei COD drept cel mai bun titlu din ultimii ani. Update 1.09 vine la pachet cu evenimentul Resistance, ultimul adaugand arme și moduri de joc. Modul HQ a fost…

- In pragul formarii noului Guvern, mai multi profesori din tara au initiat o PETITIE ONLINE, care are in vedere sustinerea actualului ministru al Educatiei, maramureseanul Liviu Marian Pop, pentru mentinerea in functie. In a-si argumenta initiativa, acestia precizeaza ca in doar sase luni la sefia ministerului,…

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, incepand de la librarii pana la companii de taxe, schimband in totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un serviciu de sharing in sectorul…

- SIBIUL, fața in fața cu... telespectatorii din toata țara! Filmul Sibiu 825, in regia lui Dumitru Budrala, va fi difuzat de TVR 1, sambata, 20 ianuarie, la ora 16.00. Urmarit cu mare interes de publicul cinefil al AFF 2017, documentarul, care aduce un elogiu venerabilei varste a orașului-cetate, este,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, filmele din cadrul MyFrenchFilmFestival sunt disponibile exclusiv online in Orange TV Go, intre 19 ianuarie si 19 februarie. Ajuns la editia cu numarul opt, MyFrenchFilmFestival este primul festival online de film francez accesibil publicului din Romania in mod gratuit.…

- Adrian Todor, deputat PSD de Arad, susține ca modul in care este gestionat CET Arad duce la pierderi tot mai mari. „CET Arad, precum toate societațile aflate in subordinea Primariei Arad, a ajuns in perioada Falca – PDL – PNL o adevarata gaura neagra, in care dispar an de an sume imense de…

- Scandal! Vloggerul Ilie Bivol, tanarul urmarit de 1.300.000 de internauti, a cerut bani ca sa-si repare casa distrusa de un incendiu. Cu toate ca tanarul sutine ca locuinta sa a fost distrusa in toatalitate, pompierii sustin cu totul altceva. Care este adevarul? Incendiul in casa vlogerului Ilie Bivol,…

- Nu cu mult timp in urma, multi ar fi considerat realitatea virtuala (VR) si augmentata (AR) ca fiind ceva mai probabil de gasit in filmele SF decat in magazinele locale de electronice. Nu mai este cazul. Acum, companiile importante, cum ar fi Google, Facebook si Sony, au anuntat ca vor sau au lansat…

- Pororoca, filmul care i-a adus trofeul pentru Cel mai bun actor lui Bogdan Dumitrache la Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian, va fi lansat in cinematografele din Romania pe 19 ianuarie. Cel mai recent film semnat de Constantin Popescu (cunoscut pentru filme precum “Portretul luptatorului…

- Tot mai multi barbati din showbiz-ul romanesc au ajuns sa apeleze la diferite interventii estetice. Este si cazul lui Cristian Sabbagh, care este constient ca meseria pe care o are necesita o atentie deosebita la modul in care se prezinta in fata telespectatorilor. Jurnalistul a ales sa isi faca implant…

- In data de 21 decembrie a.c., in municipiul Mediaș, pe strada Baznei, polițiștii au depistat un minor in varsta de 17 ani, domiciliat in municipiul Sibiu, care era dat in urmarire generala inca din data de 25 octombrie a.c.. Read More...

- Peste 50 de judecatori si procurori din Targu Mures, Sighisoara, Tarnaveni, Ludus si Reghin au participat, luni dupa-amiaza, la un protest tacut in fata Palatului de Justitie din Targu Mures, fata de lipsa consultarii corpului magistratilor cu privire la propunerile de modificare a legislatiei penale.…

- Oamenii de afaceri, reuniti in organizatia Romanian Business Leaders (RBL), isi exprima dezacordul profund cu graba si modul in care sunt votate legile Justitiei in parlamentul Romaniei. In opinia acestora, independenta puterii judecatoresti e singura cale catre consolidarea unui ecosistem de afaceri…

- Politistii maramureseni au depistat si indisponibilizat un autoturism care figura urmarit de autoritatile din Marea Britanie. Barbatul in posesia caruia a fost depistat autoturismul este cercetat pentru tainuire. La data de 08 decembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legilejustitiei i-a criticat miercuri seara, la finalul dezbaterii legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, pe reprezentantii opozitiei care au incercat sa blocheze dezbaterea actului normativ, sustinand ca modul in care s-au…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, este urmarit penal de procurorii DNA intr-un nou dosar de coruptie, fiind acuzat de complicitate la abuz in serviciu. Mazare a mai fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar, in 2008, in legatura cu restituirea și atribuirea nelegala a unor intinse…

- Tema sesiunii de asistenta online din data de 29 noiembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1. Contributia la asigurari sociale…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, in perioada 01.12.2017 ndash; 24.12.2017, liniile 100 C si 43 C vor avea ultima plecare din centrul comercial Carrefour dupa urmatorul program: in perioada 01.12 23.12, ultima plecare la ora 00:30; in data de 24.12.2017, ultima…

- Modul in care ar urma sa funcționeze Inspecția Judiciara, propunerile privind raspunderea magistraților, dar și cele referitoare la avansarile in cariera și detașari – de toate acestea se leaga principalele nemulțumiri ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) care au avizat negativ…

- Artisti internationali vor participa la a doua editie a Festivalului International de Teatru Miscare FLOW, care se desfasoara la Sfantu Gheorghe in perioada 22-26 noiembrie, evenimentul cultural inedit si inovator fiind unic in regiune si reprezentand „un loc de intalnire al trendurilor de teatru fizic…

- Retailerul online Fashion Days a inregistrat vanzari record de 26,2 milioane de lei de Black Friday 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent. Potrivit datelor furnizate de firma, peste 300.000 de comenzi au fost plasate cu ocazia reducerilor de Black Friday, iar valoarea medie a unei…

- O simpla combinație de taste îți va face viața mai ușoara, iar site-urile pe care le accesezi în secret vor ramâne doar în „istoricul" tau Daca apeși în același timp tastele CTRL, Shift și N în momentul în care navighezi deja pe internet,…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…

- Romanii au facut in intreaga zi de Black Friday peste 165.000 de tranzactii in valoare de 115 milioane lei (25,5 milioane de euro), potrivit datelor publicate sambata de operatorul de plati PayU Romania.Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 695 lei. Vezi si: Fostul principe…

- PayU, cel mai mare jucator de pe piata locala de procesare a platilor online cu cardul, a inregistrat pana in acest moment aproximativ 40.000 de tranzactii cu cardul, o crestere de 460% fata de editia de anul trecut a evenimentului de shopping Black Friday, conform datelor publicate de companie…

- Parinții elevilor dintr-un oraș din vestul țarii vor afla online toate notele copiilor lor, dar și lista absențelor. Se va intampla la Caransebeș, unde primaria a inceput demersuri pentru implementarea catalogului electronic.

- „Este ocazia ideala pentru proprietarii de magazine online, pentru startup-uri si, in general, pentru orice om de afaceri sau manager, sa afle care sunt noile tendinte si oportunitatile de crestere in comertul online, asa cum rezulta din cel mai recent studiu realizat de cei de la DHL, dar si de a vedea…

- Pe fondul prezentei sale, alaturi de avocat, la sediul DNA Ploiesti, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat ca procurorii din cadrul Serviciului Teritorial mentionat au decis urmarirea penala fata de Mihaiela Moraru Iorga. Procurorul DNA este suspectata de favorizarea faptuitorului…

- Fostul președinte al Consiliului Județean (CJ) Timiș Titu Bojin a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru abuz in serviciu și conflict de interese. Decizia magistraților Curții de Apel Timiș este definitiva. Potrivit jurnaliștilor de la tion.ro, și dosarul…

- Oana Roman va avea emisiune online, gazduita de revista Viva!. Se va numi „OanaPunctRoman”, va fi axata pe vedete și mondenitați și va incepe in aceasta saptamana. Emisiunea va oferi publicului povești si curiozitati din viața vedetelor din Romania. De asemenea se vor analiza tinutele acestora și lucrurile…

- In apropierea perioadei de Black Friday, Protectia Consumatorilor ii avertizeaza pe cumparatori sa fie atenti la o serie de elemente ale produselor pe care le achizitioneaza. „Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora, trebuie sa respecte o serie de reguli de fixare si publicitate…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de procurorii DNA, in noul dosar in care a fost audiat, luni, de constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credința de documente ori declarații false privind obținerea fonduri europene, abuz in serviciu. Alaturi de Dragnea,…

- Urmarit internațional, depistat in P.T.F. Petea Polițiștii de frontiera satmareni au depistat și predat autoritaților competente un cetațean roman care avea emis pe numele lui de catre autoritațile din Italia, un mandat european de arestare pentru aderarea la o grupare de criminalitate organizata. La…

- Una dintre cele mai mari revolutii ale lumii moderne este cu siguranta Internetul, care de altfel a devenit si unul dintre mediile cu cel mai mare potential pentru comert. Daca pana nu demult siguranta online era problematica, odata cu dezvoltarea Internetului, aceste probleme au disparut complet, astfel…

- In noiembrie, sunt anuntate mai multe perioade de reduceri Black Friday 2017. La unele magazine reducerile deja au și inceput, iar multe dintre acestea asteapta data de 17 noiembrie, cand cele mai multe magazine online vor organiza evenimentul de reduceri. Zi de zi noi comercianti isi anunta planurile…

- In premiera, un furnizor de energie are o sectiune dedicata pe platforma emag.ro; Clientii casnici se vor putea informa online si vor putea contracta energia de la distanta; E.ON lanseaza un nou canal destinat clientilor casnici, intr-o sectiune dedicata pe platforma eMAG, cel mai important magazin…

- Black Friday 2017 a inceput la unele magazine, iar multi oameni asteapta data de 17 noiembrie, cand cel mai mare magazin online local, eMAG, va organiza evenimentul de reduceri. Zi de zi noi comercianti isi anunta planurile pentru Black Friday. Vom actualiza permanent acest articol, pe masura ce primim…

- Un ”Hannibal Lecter” in versiune ruseasca a torturat și mușcat o femeie pe care o invitase la el acasa pentru o cina romantica. Anatoli Ezhkov, 45 de ani, a invitat-o pe medicala Irina Gonchar, o asistenta medicala de 41 de ani pe care a cunoscut-o online, in apartamentul sau dintr-un hostel din Kurgan,…

- Aproximativ 45% din antreprenorii creativi planuiesc sa isi extinda afacerile in urmatorul an, arata Barometrul Mintilor Creative - un studiu realizat de UniCredit Bank „Doar 10% dintre cei chestionati considera ca actualul context economic le este prielnic, 45% iau in considerare extinderea…

- Luna noiembrie vine cu un nou sistem de achizitie a biletelor la Teatrul de Papusi „Gulliver”, dupa ce in cursul lunii octombrie acest sistem de achizitie a fost implementat si pentru Teatrul Dramatic "Fani Tardini”. "Spectatorii isi vor putea procura biletele din timp pentru spectacolele de duminica…

- NASA a marcat sarbatoarea de Halloween facand publica o colectie de sunete ciudate din spatiu. Sunetele sinistre au fost inregistrate de navetele spatiale dotate cu instrumente capabile sa capteze emisii radio. Aceste sunete, odata convertite in unde sonore, pot fi percepute de urechea omului. Sunetele…

- CELTIC-BAYERN MUNCHEN LIVE VIDEO ONLINE STREAM în Champions League TELEKOM SPORT Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a câstigat cu 2-0 (2-0) derby-ul cu RB Leipzig, din etapa a 10-a a Bundesligii, si a preluat sefia clasamentului, în conditiile în care Borussia Dortmund a…

- Rimaru de la Racla, scrisoare deschisa catre cei care l-au acuzat. Artistul a recunoscut ca a fost amenințat cu moartea și infirma mai multe lucruri care s-au spus despre el. Calin Ionescu susține ca a primit amenințari cu moartea și cu castrarea chimica, dupa ce mai multe femei au dezvaluit, in mediul…