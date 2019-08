Festival-concurs la Tismana

Stiri pe aceeasi tema

- Implinirea la data de 15 august a 315 ani de la moartea martirica a Sfantului Voievod Constantin cu cei patru fii ai sai va fi marcata la Potlogi printro noua editie a manifestarilor derulate anual sub genericul Brancoveanu si epoca sa.Cu acest prilej Cenaclul literar George Coanda din Potlogi isi p...

- Un tanar de 18 ani este suspectul principal in cazul agresiunii asupra a doi copii din Prejmer, care au fost injunghiați in timpul nopții de sambata spre duminica, in timpul unui festival de muzica populara. Polițiștii brașoveni l-au reținut pe barbat, conform Mediafax.Citește și: Traian Basescu…

- Doi copii au fost injunghiați, in timpul nopții de sambata spre duminica, la un festival de muzica populara din comuna Prejmer, județul Brașov. Poliția face ancheta, cei doi baieți fiind duși la spital.Potrivit reprezentanților ISU Brașov, doi copii, unul de 14 ani și altul de 15 ani, au fost…

- Inscrierile pentru ediția de anul acesta a Festivalului Internațional Cerbul de Aur, care va avea loc la Brașov, la sfarșitul lunii august, au fost deschise și au ca termen limita 6 iulie, potrivit MEDIAFAX.Artistii care doresc sa participe la concurs se pot inscrie pana pe 6 iulie pe site-ul…

- In Complexul Debarcader al Universitații „Constantin Brancuși” din Targu Jiu a avut loc luni etapa județeana a festivalului-concurs „CDIdei in carți” organizat de Casa Corpului Didactic Gorj, initiat de Casa Corpului Didactic Sibiu și inscris in Calendarul Activitaților Educative Naționale ...

- Crucea Roșie Covasna și Inspectoratul Școlar Județean au organizat ieri in centrul orașului Sfantu Gheorghe, pentru al 56-lea an consecutiv, competiția „Sanitarii Pricepuți”. 400 de elevi de gimnaziu și liceu din județul Covasna, imparțiți in echipe de cate 5 persoane și sub indrumarea propriilor cadre…

- Deschiderea oficiala va avea loc sambata, pe data de 18 mai, de la ora 9.00, in Amfiteatrul TCM 2, din cadrul Facultati de Constructii de Masini si Management Industrial Iasi, proba de concurs urmand sa aiba loc in cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior, in aceeasi zi, incepand cu ora 10.00.…

- Centrul de Cultura al Judetului Covasna deschide Festinul Cavalerilor – un concurs de desen pentru copii, care se va finaliza vineri, 18 mai 2019, ziua inceperii Transylvanian BBQ Festival. Este vorba de un concurs de desen, la care sunt invitati sa participe copiii intre 3 si 13 ani, reuniti intr-un…