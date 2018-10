Stiri pe aceeasi tema

- Fest(in) pe Bulevard iși așteapta spectatorii, marți, incepand cu ora 11, la Sala Mare a Teatrului Țandarica, la un spectacol unic in Romania, Visand glasuri, in regia Nicoletei Lefter, producție a Teatrului Gong din Sibiu. Copii cu deficiențe de auz participa in actul artistic, facand ca gestul sa…

- La Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a, saptamana incepe cu o oferta teatrala de nerefuzat, pentru toate gusturile – de la spectacole-lectura pana la musical, comedie și docu-drama. Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vișniec, continua seria spectacolelor-lectura regizate de Mihai Lungeanu, la…

- Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole de top, intalnirea cu cartea de teatru, un text pus in valoare de vocea unei importante actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. Gardenia, in regia lui Zoltan Balazs, este un spectacol despre destin și…

- Fest(in) pe Bulevard continua, dupa o prima zi cu emoții și un spectacol de gala prezentat de Andreea Marin, ambasadoarea Festivalului. Cea de-a doua zi aduce in fața publicului un spectacol lectura, o aniversare și trei spectacole: doua din secțiunea Criza Comunicarii și una din secțiunea Invitați…

- Cea de-a șasea editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard se deschide, vineri, 12 octombrie 2018, cu premiera spectacolului MOLIERE | EREILOM. Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identitații Naționale și al…

- In luna ianuarie 2018, Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, a inițiat seria evenimentelor dedicate Centenarului, prin organizarea primului turneu european cu Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghina, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, și pe parcursul anului a fost…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunța punerea in vanzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc in perioada 12 – 21 octombrie 2018. Primii cumparatori se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile…

