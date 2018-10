Stiri pe aceeasi tema

- Artista Paula Seling va susține un recital la Gala de inchidere a celei de-a șasea ediții a festivalului de teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, in Sala Horia Lovinescu, dupa decernarea premiilor celei de-a VI-a ediții. Publicul va avea prilejul…

- Fest(in) pe Bulevard continua, dupa o prima zi cu emoții și un spectacol de gala prezentat de Andreea Marin, ambasadoarea Festivalului. Cea de-a doua zi aduce in fața publicului un spectacol lectura, o aniversare și trei spectacole: doua din secțiunea Criza Comunicarii și una din secțiunea Invitați…

- Cea de-a șasea editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard se deschide, vineri, 12 octombrie 2018, cu premiera spectacolului MOLIERE | EREILOM. Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identitații Naționale și al…

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat, marti, ca nu stie daca ordinul de evacuare a Pietei Victoria a fost falsificat pentru ca nu a vazut documentele dupa ce au plecat de la ea. Ea a refuzat sa spuna ora exacta la care a aprobat ordinul, din cauza anchetei Parchetului. “Nu am vazut documentele…

- Guvernul s-a reunit, marti, intr-o ședința extraordinara, in care se va stabili ca referendumul pentru modificarea Constitutiei se va desfasura pe parcursul a doua zile, 6 si 7 octombrie. Legea pentru revizuirea Constituiei, care redefineste familia ca fiind uniunea dintre un barbat si o femeie, a fost…

- Președintele Klaus Iohannis a reușit sa-l “bata” chiar și pe fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea la capitolul sumelor investite in accesoriile și vestimentația Primei Doamne. Dezvaluirea a fost facuta, sambata seara, in exclusivitate, de jurnalista Andreea Sava, in emisiunea „Descoperiți”, de…

- Primaria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunța punerea in vanzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc in perioada 12 – 21 octombrie 2018. Primii cumparatori se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile…

