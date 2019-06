Festin cu fructe de mare, la Dalboca

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca in perioada urmatoare va fi minivacanta de Rusalii, perioada ce reprezinta un prilej pentru multi cetateni romani de a petrece vacanta in afara granitelor, din experienta anilor anteriori, in punctele de trecere a frontierei se estimeaza cresteri ale traficului de persoane si mijloace…

- In perioada 26.04 ndash; 02.05.2019, punctele de trecere a frontierei romane la granita cu Bulgaria de pe raza judetului Constanta, au fost tranzitate de aproximativ 154.400 de persoane, precum si de 42.350 de mijloace de transport.P.T.F. Vama Veche, a fost cel mai tranzitat punct de trecere rutier…

- Punctul de frontiera de la Vama Veche este blocat de masini ai caror posesori vor sa cumpere pe loc vignetele pentru Bulgaria. Politia de Frontiera insista ca aceasta taxa de drum poate fi platita si online, scutind mult timp.

- Circa 17.500 de persoane si aproape 5.000 de autovehicule au tranzitat, in ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din judetul Constanta, aglomeratie fiind in PTF Vama Veche, a informat sambata Garda de Coasta Constanta. "In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei…

- Romanii se inghesuie sa plece in vacanta in Bulgaria, dar pentru ca nu isi achizitioneaza vignetele de drum din timp, apare aglomeratia in punctele de trecere a frontierei. Politistii de frontiera recomanda si insista pe achizitionarea acestora online, pentru a se evita ambuteiajele. In 24 de ore, din…

- Aproximativ unul din patru locuitori (27%) ai UE consuma in 2017 fructe cel putin de doua ori pe zi, in timp ce 37% consumau o data pe zi si restul de 36% mancau fructe mai rar sau deloc in timpul unei saptamani obisnuite, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza…

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) a confirmat prezenta unei noi specii cuibaritoare de pasare salbatica in Romania - cormoranul motat (Phalacrocorax aristotelis). Este cea de-a treia specie de cormoran care cuibareste in tara noastra, dupa cormoranul mare si cormoranul mic, se arata intr-un comunicat…