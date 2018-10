FES România, studiu: Venitul necesar pentru un trai decent "Așa arata calculele specialiștilor care au realizat studiul publicat astazi de FES Romania. Prin metode riguroase, cercetarea realizata de Syndex Romania și Institutul pentru Cercetarea Calitații Vieții certifica ceea ce știm deja cu toții: salariile din Romania sunt prea mici pentru a asigura un nivel de trai decent. Sigur ca ideea de trai decent poate sa difere mult in funcție de regiune, context social, statut socio-economic, etc. Pentru a minimiza componenta subiectiva in percepția standardului de decența, cercetatorii au elaborat o metodologie care sa defineasca un coș minim de consum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

