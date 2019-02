Ferrero închide cea mai mare fabrică de Nutella din cauza unei bacterii Producatorul italian de dulciuri Ferrero a anuntat joi ca a oprit, temporar, activitatea la cea mai mare fabrica unde produce crema de ciocolata Nutella, din cauza unor probleme de calitate care au fost descoperite marti seara, transmite Reuters.



Amplasata in regiunea Normandia din Franta, aceasta fabrica produce o treime din totalitatea borcanelor de Nutella vandute la nivel mondial.



Marti "dupa analizarea rezultatelor unor teste de calitate efectuate la fabrica de la Villers-Ecalles, am descoperit un defect de calitate la unul din produsele semifinisate care este utilizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul italian de dulciuri Ferrero a anuntat joi ca a oprit, temporar, activitatea la cea mai mare fabrica unde produce crema de ciocolata Nutella, din cauza unor probleme de calitate care au fost descoperite marti seara. Amplasata in regiunea Normandia din Franta, aceasta fabrica produce…

- Producatorul italian de dulciuri Ferrero a anuntat joi ca a oprit, temporar, activitatea la cea mai mare fabrica unde produce crema de ciocolata Nutella, din cauza unor probleme de calitate care au fost descoperite...

- Brussels Airlines, subsidiara a companiei aeriene germane Lufthansa, a avertizat ca va anula toate cele 222 de curse aeriene programate in data de 13 februarie - ziua grevei nationale ce va fi declansate de sindicatele din sectorul privat - fiind afectati aproximativ 16.000 de pasageri. Saptamana…

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters. Din cauza vântului puternic "va fi utilizată…

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters.

- Ischgl, celebra stațiune de schi din Austria, e speciala pentru mine. De cand am inceput sa „desenez frunze“ pe kilometri intregi de partie, pana cand am invațat sa iau virajele cu placa așa cum se cade, dar… fara sa cad. In Ischgl am luat primele lecții de snowboard, am invațat sa merg pe schiuri și…

- Grupul italian Barilla, renumit in intreaga lume pentru pastele si macaroanele sale, a confirmat joi ca va lansa in ianuarie o crema de ciocolata numita Pan di Stelle, care ar putea deveni un concurent serios pentru marca Nutella, transmite Reuters.

- Mai multe state europene au cerut sau intentioneaza sa ceara unor producatori auto sa recheme de pe piata vehicule diesel, din cauza manipularii testelor de poluare ale acestora, potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, transmite Reuters, conform news.ro.Potrivit publicatiei, autoritatile…