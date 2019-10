Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a șaptea din preliminariile EURO 2020 se incheie astazi cu meciurile din Grupele D, F și J. Ziua de preliminarii este deschisa cu infruntarea dintre Georgia și Irlanda, de la ora 16:00. Romania joaca in deplasare, in Insulele Feroe, iar un meci important pentru „tricolori” este și Norvegia -…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu va menja jucatori la meciul cu Insulele Feroe in vederea partidei urmatoare, cu Norvegia, potrivit news.ro"Daca se accidenteaza, orice jucator care a fost convocat sau care este convocat este o pierdere, pentru…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul final pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia, din 12 și 15 octombrie. Convocat inițial la prima reprezentativa, Tudor Baluța (Brighton) se va alatura lotului naționalei U21 pentru partidele cu Ucraina și Irlanda de Nord din preliminariile EURO 2021. In…

- Dan Nistor (31 de ani) e intr-o forma foarte buna la Dinamo, fiind printre cei mai buni jucatori și la meciul cu Voluntari, scor 2-1. Florin Prunea, președintele lui Dinamo, ii cere selecționerului Cosmin Contra sa-l ia pe Nistor la naționala pentru dubla cu Insulele Feroe și Norvegia. „Nistor trebuie…

- UEFA a decis ca Romania vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, insa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadion Copiii care nu au implinit 14 ani…

UEFA a decis ca România vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, însa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45.

- UEFA a decis ca meciul dintre Romania și Norvegia sa se joace cu porțile inchise, insa pana la acea partida „tricolorii” joaca in Insulele Feroe. Partidele conteaza pentru preliminariile EURO 2020. Andrei Vochin, consilierul președintelui Razvan Burleanu, recunoaște ca se teme ca suporterii romani sa…

- România vs Norvegia (din data de 15 octombrie, ora 21:45, preliminarii Euro 2020) se va juca cu porțile închise, decizia UEFA venind dupa incidentele care au avut loc la meciul tricolorilor cu Spania. Informația a fost publicata în premiera de gsp.ro.Pe lânga aceasta suspendare…