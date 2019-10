Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a comentat, in direct la GSP Live, victoria reușita de Romania in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe…

- Alexandru Mitrița, 24 de ani, a reușit primul gol in tricoul primei reprezentative in victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI totul despre meciul Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la…

- Gica Popescu (52 de ani), fostul capitan al Generației de Aur, a comentat victoria Romaniei din aceasta seara, 3-0 cu Insulele Feroe (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI desfașurarea meciului Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie…

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat dur prestația Romaniei din aceasta seara cu Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Vezi AICI desfașurarea meciului Insulele Feroe - Romania 0-3Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe…

- Ciprian Tatarușanu, 33 de ani, portarul echipei naționale, e fericit pentru cele trei puncte obținute in Feroe (3-0, Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4) și se ține de glume dupa victoria inșelatoare de la Torshavn: „Dau totul la naționala, sunt odihnit de la echipa de club. Urmatorul meci e cu Norvegia,…

- Ciprian Marica, 34 de ani, fostul atacant al primei reprezentative, a vorbit despre victoria Romaniei din Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP. ...

- Cosmin Contra, selecționerul naționalei, a oferit o informație proasta dupa meciul Insulele Feroe - Romania 0-3 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4): accidentarea capitanului Vlad Chiricheș (29 de ani) pare sa fie una destul de grava. Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a trasat primele concluzii dupa victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Pro TVVezi AICI programul…