- Fernando Alonso (37 de ani) a castigat cursa de 24 de ore de la Daytona, competitie de anduranta similara cu cea de la Le Mans, care dureaza la fel de mult. Alonso a devenit primul pilot din istorie care isi trece in palmares un titlu mondial in Formula 1 si o victorie la Daytona.

- Sute de schiori din zeci de tari vor participa la cele mai mari competitii de schi alpin organizate vreodata la noi in tara. Este vorba despre FIS CUP Open 2019 si FIS Children Trophy 2019, curse ce fac parte din calendarul oficial al Federatiei Internationale de Schi (FIS).

- Elevii clasei a IV-a D de la Scoala Gimnaziala Nr. 1 Suceava, coordonati de prof. Dorina Dulceac, au desfasurat prima ora de istorie din clasa a IV-a la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava, continuand calatoria prin istorie cu o vizita la Cetatea de Scaun a Sucevei, sursa de mare interes ...

- Alonso a avut parte de o retragere amara din Formula 1, in timpul marelui premiu de duminica, nereusind sa intre in primii zece clasati. In partea finala a etapei de la Abu Dhabi, Alonso rula pe pozitia a XI-a, iar inginerul sau ii cerea sa mareasca ritmul pentru a-l ajunge pe Kevin Magnussen de la…

- Nicklas Nielsen, prieten cu lui Mick Schumacher, fiul fostului pilot de Formula 1, spune ca tanarul de 19 ani nu vorbește niciodata despre starea in care se afla tatal lui. Mesajul rar al sotiei lui Michael Schumacher despre starea fostului pilot "Mick nu spune ca este trist pentru…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va disputa pentru a doua in cariera cursa de 500 de mile de la Indianapolis in 2019, tot cu un monopost McLaren, a anuntat, sambata, actuala sa echipa de Formula 1. Alonso, care va parasi Formula 1 la finalul acestui sezon, este in cautarea "Triplei Coroane",…

- "Este un sentiment ciudat acum. Nu s-a castigat acum, s-a castigat prin multa munca grea la multe curse. Sunt alaturi de Mercedes de multi ani, astfel ca sa fac asta – Fangio a reusit cu Mercedes – este un sentiment incredibil si ireal", a spus Hamilton. Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton,…