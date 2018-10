fermierulargesean.ro: Recomandări pentru combaterea dăunătorilor culturilor de legume în spații protejate Temperaturile inregistrate in aceasta perioada favorizeaza dezvoltarea organismelor daunatoare specifice culturii de legume in spații protejate. Autoritatea Naționala Fitosanitara recomanda fermierilor monitorizarea atenta a culturii in scopul aplicarii la timp a tratamentelor fitosanitare. Masura se recomanda pentru a crește randamentul producțiilor preconizate a fi obținute, mai cu seama ca producatorii de tomate in spații protejate, beneficiari ai schemei de ajutor de minimis prevazuta in Programul de Guvernare, trebuie sa obțina o producție de minimum 2 kg de tomate/mp. Astfel, la depistarea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

