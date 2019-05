Stiri pe aceeasi tema

- In contextul exercitarii de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europene, la București va avea loc, in data de 4 iunie, reuniunea informala propriu-zisa a miniștrilor Agriculturii și Pescuitului...

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, va prezida in data de 4 iunie reuniunea informala a ministrilor Agriculturii si Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul informal), eveniment ce va fi organizat la Palatul Parlamentului din Bucuresti, potrivit unui comunicat…

- Romania gazduieste, luni si marti, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor Mediului din statele membre ale Uniunii Europene (UE), in contextul detinerii Presedintiei Consiliului UE. Evenimentul este co-prezidat de catre viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela…

- Premierul Viorica Dancila a primit, luni, in cadrul unui eveniment organizat la Palatul Victoria, ''Declaratia de la Bucuresti a copiilor din UE'', subliniind in acest context ca responsabilitatea actualilor politicieni europeni este de a lasa generatiilor viitoare o Uniune Europeana…

- Ministrii Culturii din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marti la Bucuresti, in contextul detinerii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE. Reuniunea informala a ministrilor Culturii din statele membre UE se va desfasura la Palatul Parlamentului, la eveniment urmand…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, va participa vineri la reuniunea informala a ministrilor UE responsabili pentru politica de coeziune, eveniment ce se desfasoara la Bucuresti, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, informeaza agerpres.ro. Discutiile…

- Victor Negrescu (33 de ani) este cadru universitar specializat in politici europene și consilier onorific al Primului Ministru in domeniul afacerilor europene (activitate neremunerata). A studiat domeniul atat in țara, cat și in strainatate (Franța și Belgia) și a obținut rezultate extraordinare, fiind…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, va gazdui si prezida, in perioada 11-12 martie, reuniunea informala a ministrilor si secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene (reuniunea informala a Consiliului Afaceri Generale), evenimentul urmand…