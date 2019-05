fermierulargesean.ro: Guvernul a aprobat obiectivele sistemului național antigrindină pentru anul 2019 Guvernul a aprobat obiectivele sistemului național antigrindina pentru anul 2019. In ședința Guvernului din data de 8 mai 2019 a fost aprobata o Hotarare prin care se aproba obiectivele etapei a XX-a 2019 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindina si de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024 și se stabilesc fondurile necesare ce se asigura de la bugetul de stat. Pentru finanțarea acestor investiții se aloca suma de 36.700.000 lei credite de angajament, din care credite bugetare in valoare de 29.600.000 lei. Citeste mai mult pe fermierulargesean.ro Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

