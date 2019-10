Fermierii vor primi un avans de 70% din subvenţiile pe suprafaţă, începând din 16 octombrie Astfel, avansul pentru plata directa in sectorul vegetal, respectiv schema de plata unica pe suprafata (SAPS), este de 102,6082 euro/ha, plata redistributiva pentru intervalele intre 1 si 5 hectare (inclusiv 5 ha) si peste 5 hectare si pana la 30 de hectare inclusiv va fi de 48,7127 euro//ha), plata pentru inverzire (59,3201 euro/ha), iar plata pentru tinerii fermieri (31,2477 euro/ha). Pentru speciile ovine/caprine, respectiv sprijinul cuplat in sectorul zootehic, plafonul alocat este de 17,7173 euro/animal. Avansul se va acorda in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2019, iar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

