- KMG International (fostul Rompetrol Group) a inregistrat in primul semestru al acestui an o cifra bruta de afaceri de 6,67 miliarde dolari, in crestere cu 65% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, a anunțat, joi, compnia Pe fondul unei creşteri cu 27% a cantităţilor…

- Procesul inceput in 2016 este primul in care s-a dat o sentinta in ceea ce priveste efectele glifosatului, compusul principal din Roundup, suspiciunile fiind ca poate cauza cancer. Alte 5.000 de procese vizand acest compus se afla in desfasurare in SUA, desi Mosanto sustine ca 40 de ani de cercetari…

- Un deputat de diaspora sustine ca a fost batut la protestul de vineri seara din Piata Victoriei. Deputatul PMP Doru Coliu sustine ca ministrul Carmen Dan, șeful Jandarmeriei Romane și prefectul Capitalei trebuie sa plece din funcții și sa raspunda in fața legii, alaturi de toți cei care au decis…

- ”Aceasta suma, care va intra in conturile fermierilor pana pe 15 octombrie 2018, va fi redistribuita tuturor agricultorilor care au avut un sprijin financiar de peste 2.000 euro, aferent Campaniei 2017”, se arata in comunicat. Aceste sume corespund reducerii disciplinei financiare aplicata…

- Reprezentantii a cinci asociatii de fermieri din Cluj il sustin pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, in scandalul pestei porcine africane, spunand ca atacurile la adresa lui sunt nefondate și rau intenționate, iar daca este nevoie vor organiza proteste, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Peste douazeci de unitati de alimentatie publica de pe litoral, printre care zece restaurante, au fost amendate pentru diverse nereguli cu suma totala de 47.000 de lei de catre inspectorii sanitar-veterinari, in urma controalelor efectuate in ultima saptamana, a informat luni Directia Sanitar-Veterinara…

- Peste 100 de porci dintr-o gospodarie din judetul Constanta, unde a fost confirmata pesta porcina africana, vor fi omorati in cursul zilei de sambata, iar autoritatile au instituit mai multe filtre in zona pentru a preveni raspandirea bolii.

- Epidemia de pesta pocina din ultima perioada afecteaza afacerile fermierilor, care sunt nevoiți sa sacrifice mii de animale. Peste 3.000 de porci au fost sacrificați in județul Braila din cauza virusului, iar autoritațile au anunțat ca eutanasierea animalelor va continua zilele urmatoare, scrie Mediafax.Fermierii…