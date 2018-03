Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pot solicita, dupa semnarea contractului de finantare, un avans financiar de pana la 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca detin un dosar de achizitie avizat si prezinta o garantie financiara in…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a incheiat, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), peste 2.100 de contracte de finantare care au ca obiect investitii apicole, informeaza joi institutia. Valoarea totala a contractelor de finantare este…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de partener in cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! –€ Regiunea Sud Muntenia”€, organizeaza in data de 12 martie, un seminar de informare cu privire la principalele activitați ce vor fi derulate in cadrul proiectului finanțat prin…

- Demarare implementare proiect :Titlul proiectului: Eficientizarea firmei Intreprindere Rețele Electrice S.R.L., cod SMIS 104290 Numele beneficiarului: S.C. Intreprindere Rețele Electrice S.R.L. Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 Numele Autoritații de Management: Ministerul…

- Zilele trecute, in sala Palatului Administrativ din Resita, a avut loc o intalnire dedicata fermierilor caraseni, la care a participat si directorul Agentiei Judetene de Plati si Interventie in Agricultura, Dumitru Stepanescu. Acesta a declarat ca, incepand cu 1 martie, va demara campania…

- Începând cu data de 20.11.2017, Fundația Traditio Transylvanica implementeaza proiectul „Restaurarea Castelului din Gilau și amenajari exterioare aferente”, cod SMIS 119329, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Termenul de finalizare este 19.11.2021,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza, incepand de marți, 20 februarie, plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, diferenta aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017 (trimestrul…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Intreprinzatorii din mediul rural pot atrage o finantare nerambursabila consistenta, in valoare de pana la 500.000 de euro pe proiect, pentru investitii in sectoarele agrar si pomicol. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va primi, in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie, solicitari pentru…

- Numerosi bihoreni au reusit in ultimii ani sa obtina fonduri europene acordate in cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru demararea unor afaceri la sate. Conform reprezentantilor OJFIR bihorenii au solicitat bani prin intermediul masurilor 6.2 si 6.4 pentru construirea pensiunilor…

- Numele beneficiarului: MOBIRAR COM SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene Organism Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord–Vest…

- „Construire hala productie filtre industriale si dotarea cu echipamente pentru MAGRIM COM SRL”, cod SMIS 103590, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, in baza contractului de finantare nr. 942 / 27.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Consiliul Județean Ilfov a primit, in calitate de fondator, titlul de ”Incubator de afaceri cu portofoliu mixt”, in conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatorul de afaceri se numește Ilfov Business Hub, are sediul in orașul Otopeni și primele puncte de lucru…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a organizat marti, 16 ianuarie 2018, prima intalnire de lucru din acest an privind oportunitatile de finantare pentru anul 2018, disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). La acest eveniment, care a avut loc…

- Agenția pentru Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) Salaj atrage atenția potențialilor beneficiari sa se grabeasca și sa solicite, respectand termenele impuse de lege, aceasta forma de sprijin direct in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – >. Beneficiarii plaților pentru bunastarea animalelor…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Prin intermediul acesteia, se doreste incurajarea…

- A fost publicat ghidul solicitantului dedicat finanțarii iluminatului public in orașe. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), cea care gestioneaza Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 in partea noastra de țara a anunțat ca apelul va fi deschis in perioada 18 februarie-18 august,…

- Fermierii activi din domeniul pomiculturii au la dispozitie prima jumatate a anului pentru a accesa finantari nerambursabile consistente. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 4.1a „Investiții…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a semnat vineri șase contracte de finanțare pentru consolidarea și reabilitarea a șase poduri de pe drumul județean 205 D, care necesita reparații, pentru buna desfașurare a traficului pe acest sector de drum. Contractele,…

- Conform datelor de la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura Iasi, cumulat, in conturile iesenilor vor intra peste 3,4 milioane de lei. La nivel de tara, pentru trimestrul III al acestui an, platile se ridica la peste 117 milioane de lei, cu sursa de finantare de la bugetul de stat. Vor beneficia…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti a prezentat bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, in județul Ilfov, in cursul anului 2017. Articol aparut in nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print…

- Senatorul PSD Lucian Trufin a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca județul Botoșani se afla pe primul loc la accesarea proiectelor cu finanțare europeana, depuse in anul 2017, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala.

- De la demararea Programului National de Dezvoltare Rurala, in 2015, AFIR a primit solicitari de finantare in valoare de peste 6,8 miliarde de euro si a semnat 42.000 de contracte de finantare cu beneficiarii proiectelor de investitii, in valoarea totala de 2,8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile.…

- ISJ Vaslui a finalizat proiectul “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de calitate”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a organizat conferința finala a proiectului “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de…

- V. Stoica Aproape 300 de cereri de finanțare au depus, in județul Prahova, solicitanții finanțarilor prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurala in cadrul sesiunilor lansate in actuala perioada de programare. Potrivit datelor facute publice de Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor…

- Bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) in județul PRAHOVA, in cursul anului 2017 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați in valoare totala de 1,75…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați in valoare totala de 1,75 miliarde de euro catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale – fiind inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul…

- O prima versiune a ghidului bazei de date cu prețuri de referința pentru silozuri și sere a fost publicata de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), pentru a putea fi utilizata de beneficiarii finantarilor nerambursabile din Timis si din celelalte judete ale tarii. Documentul, publicat…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunța prelungirea, pana la 29 decembrie, a sesiunii de primire a solicitarilor de finanțare pentru proiectele de investiții in procesarea și marketingul produselor agricole, in vederea obținerii de produse neagricole prin intermediul…