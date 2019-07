Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 283 locuri de munca vacante, informeaza ANOFM. Olanda ndash; 125 locuri de munca pentru: muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, operator la…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 321 locuri de munca vacante, cele mai multe fiind in Olanda, 165, unde se cauta culegatori de fructe si muncitori in sere de flori.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 321 locuri de munca vacante, cele mai multe fiind in Olanda, 165, unde se cauta culegatori de fructe si muncitori in sere de flori.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 321 locuri de munca vacante, cele mai multe in Olanda, respectiv 165, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca remis, miercuri, AGERPRES. Astfel, Olanda cauta culegator fructe,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 330 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda –178 locuri de munca pentru: culegator legume și fructe, muncitor in sera de flori, muncitor in producția de roșii, muncitor necalificat in gradinarit și horticultura,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 539 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda -218 locuri de munca pentru: culegator legume si fructe, muncitor in sera de flori, muncitor in productia de rosii, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 594 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 218 locuri de munca pentru: culegator afine, culegator capsuni, muncitor necalificat in gradinarit, muncitor necalificat in gradinarit si horticultura, procesor…

- Potrivit unui comunicat de presa remis azi de AJOFM Satu Mare, actualmente exista 580 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European, locuri de care ar putea profita și satmarenii care doresc sa munceasca perfect legal prin Europa. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul…