Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de primavara si, desigur, sarbatoarea Pastelui sporesc numarul rezervarilor online, comparativ cu celelalte luni ale anului, afirma hotelierii. Anul acesta, romanii prefera destinatiile din tara, in detrimentul marilor capitale europene, astfel ca 89% dintre respondenti au optat pentru o vacanta…

- Romania se afla intr-o stare de dezordine dupa ce pierduse Basarabia, Bucovina de Nord, Tinutului Herta si Ardealului de Nord. Mai mult decat atat, negocierile impuse pentru cedarea Cadrilaterului catre Bulgaria au creat o stare de presiune de nedescris din partea opiniei publice, fiind considerat vinovat…

- Tranzitarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de pana la 3,5 tone, cu bacul peste Dunare, prin punctul de trecere a frontierei Bechet, a fost reluata miercuri, informeaza Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj. Potrivit sursei citate, aceasta masura a fost luata la…

- Sunt in total 11 țari din Europa in care mai mult de jumatate din cei chestionați au raspuns ca nu fac niciodata sport, conform unor date publicate de Uniunea Europeana . In capul listei se afla, la egalitate, Bulgaria, Grecia și Portugalia (cu 68%), iar apoi urmeaza Romania, cu 63%. Eurobarometrul…

- Romania se afla dupa Bulgaria in topul listei cu cele mai mici compensatii ale angajatilor pe ora lucrata in 2017, putin peste 5 euro. Potrivit unui studiu al Eurostat, in 2017, indemnizatia salariatului primita pe ora lucrata a fost in medie, de 23,1 euro in Uniunea Europeana si de 26,9…

- O specie disparuta la noi, vulturul plesuv sur a fost zarit la Constanța. Exemplarul a fost salvat de pe camp de o familie din comuna Garliciu, judetul Constanta. Oamenii au vazut aa este in suferința și au ajutat pasarea. A ajuns la noi din Bulgaria.

- Distribuitorul de solutii si produse IT NetSafe a inregistrat anul trecut vanzari cu 32% mai mari la nivelul intregului grup, comparativ cu anul 2016, a anuntat joi compania, pana la 7,39 milioane euro, pe fondul introducerii de noi furnizori in portofoliu, precum si al reluarii investitiilor companiilor…

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 14 martie, prin vot final, urmatoarele proiecte legislative: 1. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (PL-x 585/2017) - lege ordinara – 155 voturi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”. Europarlamentarul Cristian Preda a fost…

- Romania se afla pe locul 9 in clasamentul tarilor cu cel mai ridicat procentaj al afacerilor detinute de femei, potrivit studiului Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, dat miercuri publicitatii. "Mastercard Index of Women Entrepreneurs a ajuns in acest an la a doua editie, ceea ce ne permite…

- Procurorii DIICOT Timișoara, ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticoruție și de la Crima Organizata fac descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Operațiunea are loc simultan și in Germania, pentru destructurarea uneia dintre cele mai mari…

- Impotriva plafonarii DAE “as lupta in piata publica, da!”, spune, apasat, Dragos Sirbu, CEO al Flanco, unul dintre cei mai mari retaileri electroIT din Romania, cu afaceri de aproape un miliard de lei. “Modificarile fiscale le-am abordat barbateste…am marit salariile de doua…

- Virusul, identificat la o ferma din orasul General Toshevo, va determina sacrificarea a 140.000 de pasari, a precizat Agentia pentru siguranta alimentara. Institutia a anuntat infiintarea unei zone de protectie de trei kilometri si a unei zone de observatie de aproximativ 10 kilometri,…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat, marti, un proiect care prevede acordarea de catre Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a unor credite suplimentare, in valoare de 3,7 miliarde de euro, in afara spatiului comunitar, pentru planuri de reducere a imigratiei. "In total, limita de finantare…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Clubul Sportiv Coltea 1920 Brasov reprezinta Romania in proiectul international Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”. Este vorba despre un proiect initiat de Universitatea Sapienza din Roma si in care sunt implicate sase tari, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungaria si Serbia.…

- El a mai spus ca este impotriva unei intrari in etape in spatiul de libera circulatie Schengen, modalitate prin care ar fi amanata pentru mai tarziu problema eliminarii controalelor la frontierele terestre. Germania in special este favorabila unei astfel de integrari in etape.Romania si…

- In cadrul unui discurs de campanie, ministrul de Finanțe bavarez Markus Soder a declarat ca se opune primirii Romaniei și Germaniei in zona Euro. Soeder, reprezentant al conservatorilor, a folosit exemplul Greciei pentru a-și susține punctul de vedere. In cadrul unei reuniuni politice, ministrul de…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum . "Toate motoarele care sunt instalate pe aeronavele noastre in ultimii…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- El a mai afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante, transmite Reuters. Cu discursul sau, Soeder a primit aplauze de la cei 4.000 de participanti la o adunare politica prilejuita de 'Miercurea…

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Calin Popescu Tariceanu considera ca "ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Un protocol de colaborare intre Muzeul Judetean Giurgiu si Muzeul Regional din Ruse, Bulgaria, a fost semnat miercuri la Giurgiu, in prezenta directorilor celor doua institutii si a unor istorici, muzeografi si graficieni de pe ambele maluri ale Dunarii. “Ne dorim ca relatia noastra sa nu fie una formala,…

- Producatorii din industria farmaceutica spun ca sumele platite de ei pana acum depașesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Bulgaria si Romania vor sa construiasca un al treilea pod intre ele, peste Dunare. In acest context, Boiko Borisov a zis: "Mi-aș dori mult sa inceapa al treilea pod peste Dunare, dar trebuie, in sfarșit, sa inceapa sa funcționeze modelul romanesc". Apoi, premierul bulgar a spus ca fix cand…

- In noiembrie 1946, atunci cand comunistii au falsificat grosolan alegerile pentru a prelua puterea in Romania, un student botosanean a avut curajul sa se ridice fatis impotriva acestora. Se numea George Mihut si a declansat o revolta studenteasca anticomunista, dar a indemnat si taranii sa se ridice…

- Citeste si: Banii aduc fericirea: familiile din nordul Bucurestiului cumpara vacante de doua ori mai scumpe decat cele din restul tarii Unde sta Romania pe harta europeana a turismului. Strainii au petrecut 5 milioane de nopti in Romania in 2017, in timp ce in Bulgaria au petrecut 17 milioane de nopti,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit dupa intalnirea cu ambasadorii si despre protestele care au avut loc weekendul trecut, in Piata Universitatii. Seful statului a sustinut ca oamenii din piata sunt de admirat si ca spera ca mesajul acestora a ajuns la urechile guvernantilor."Am urmarit cu…

- Simona Halep este accidentata si tatal ei a tinut sa vorbeasca despre ultimele informatii cu privire la starea de sanatate a fiicei sale. "Cu siguranta va juca, dar este în recuperare acum. Se fac procedurile de recuperare, gheata, fizioterapie, multe, dar dupa…

- Romania se pregateste de un protest important impotriva modificarii legilor justitiei. Zeci de mii de oameni sunt asteptati in Piata Universitatii pentru a manifesta impotriva coalitiei PSD-ALDE. Cu aceasta miscare nu este de acord politicianul Mirel Palada, cel care aduce jigniri extrem de grave…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Case, masini, telefoane si abonamente - toate au preturi in euro, in Romania - iar de cand moneda europeana a crescut spectaculos, dam pe aceste bunuri si servicii din ce in ce mai multi bani. Fenomenul este unul aparte, spun specialiştii, deoarece nici Polonia, Ungaria şi Bulgaria sau Cehia…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare populara in vederea obținerii unei declarații de independența fața de statul de la sud de Dunare, scrie site-ul televiziunii naționale NOVA, din Bulgaria. Organiza...