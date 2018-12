Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea sa limiteze dreptul la munca al romanilor care lucreaza in strainatate pentru a-i forța sa revina in țara. Soluția sa: limitarea dreptului la munca la cinci ani intr-o țara. Situația este cu atat mai dramatica cu cat Romania are peste 3,5 milioane de ceta’eni…

- Guvernul a decis in ședința de vineri ca femeile sa poata opta pentru pensionarea la 65 de ani, in prezent varsta de pensionare fiind de 63 de ani. Modificarea are loc în contextul în care Curtea Constituțională a României a decis că femeile trebuie să aibă…

- O femeie mester popular din Abrud, judetul Alba, a reusit sa transforme o pasiune intr-o mica afacere. Ancuta Han confectioneaza costume populare de aproape cinci ani, de la momentul cand s-a intors acasa din strainatate.

- Lumea carților era in trecut destinata persoanelor cu un anumit statut social, care presupunea și o situație financiara buna. The post Persoanele cu bani doneaza cartile pe care le au. Ajung sa le citeasca femeile care pleaca la munca in strainatate appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii au facut, miercuri, o percheziție la locuinșa barbatului care și-ar fi sechestrat concubina timp de 5 ani. In urma perchezitiei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor mai multe sisteme informatice. Barbatul a fost adus la sediul Secției de Poliție Rurala Rucar pentru audieri,…

- Angajatorii din statele europene ofera, saptamana aceasta, 2.100 de locuri de munca, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Astfel, in Spania sunt disponibile 963 de locuri...

- Valentin Popa a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza anuntul facut de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", care ii solicita premierului Viorica Dancila sa blocheze aplicarea unui ordin al ministrului Educatiei prin care 4.000 de angajati din invatamant…

- Un preot din Galați a dorit neaparat sa iasa in evidența printr-o declarație care a luat prin surprindere intreaga asistența! El i-a caracterizat pe romanii care pleaca sa munceasca in strainatate drept – nici mai mult, nici mai puțin – „pleava”. Aceasta afirmatie a fost facuta la o intalnire culturala.…