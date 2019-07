Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul agricol italian se opune cu fermitate acordului comercial convenit in iunie de Uniunea Europeana cu tarile Mercosur, a anuntat luni, la Bruxelles, ministrul Agriculturii din Italia, Gian Marco Centinaio, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.La finele lunii iunie, Uniunea Europeana…

- Saptamana trecuta, la summit-ul G20, am avut parte de o surpriza imensa. Dupa mai bine de 20 de ani de negocieri, guvernele tarilor Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay) au batut palma cu Uniunea Europeana pentru un acord de liber schimb. Numai ca lucrurile nu sunt atat de simple…

- Franta nu va semna in orice conditii acordul comercial intre Uniunea Europeana si grupul de tari sud-americane Mercosur, au avertizat marti doi ministri francezi, citati de Reuters, potrivit agerpres.ro.Dupa 20 de ani de negocieri, UE si Mercosur au ajuns vineri, la Bruxelles, la o intelegere…

- Liderii europeni, relateaza «Die Welt», citand Reuters, au fost de acord ca germanul Manfred Weber, liderul grupului PPE din parlamentul European, sa nu fie președintele viitoarei Comisii Europene. De precizat ca doamna Merkel a acceptat sa renunțe la favoritul sau pentru inalta funcție europeana in…

- Sase premieri din partea principalelor trei familii politice europene s-au intalnit vineri, la Bruxelles, pentru a impulsiona negocierile incordate de departajare a pretendentilor la cele mai inalte functii din UE, intalnire pe care participantii au calificat-o drept "constructiva", transmite AFP…

- Sectorul apicol din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa in ultimii ani, datorita programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau national, astfel incat, in prezent am ajuns sa ne situam pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul…

- O opozitie venita din intreg spectrul politic al Elvetiei va face totul pentru a face imposibila semnarea de catre guvernul acestei tari a unui nou tratat cu Uniunea Europeana luna viitoare, scrie joi agentia Reuters citand surse implicate in acest dosar. Un esec al semnarii acordului pe care Bruxelles-ul…