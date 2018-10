Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET, referinta Bursei de la Bucuresti, a crescut cu 1,6% in septembrie, luna in care a realizat de altfel si cea mai mare crestere zilnica din luna iunie incoace (1,42%). La nivel european, indicele Euro STOXX 600 a scazut cu 0,26%, in timp ce bursa americana a avansat cu 0,41%,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, la sosirea in Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputatilor, ca procurorii nu au chemat-o pana acum la audieri la Parchet, in cadrul dosarului privind violentele de la mitingul din 10 august.

- Subventiile mai mici ale fermierilor romani in comparatie cu cele ale agricultorilor din Vest sunt motivate de costurile de productie diferite. Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, si europarlamentari romani din Comisia de Agricultura au vorbit despre posibilitatea de estompare a acestor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, ca a cerut acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene (CE) pentru reducerea impactului pestei porcine.

- Sanctiunile pentru fermierii sau traderii care transporta produse agricole vegetale fara sa aiba asupra lor documentele cerute de lege s-ar putea indulci pe viitor, potrivit unui proiect de lege care va fi dezbatut astazi in Comisia pentru agricultura din Camera Deputatilor. In prezent, producatorii…

- Comisia pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților s-a reunit in cadrul unei ședințe informale pentru a dezbate, la solicitarea reprezentanților asociațiilor din domeniul apicol, problema mierii falsificate de pe piața din Romania. Crescatorii…

- Medicul veterinar buzoian, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultura din Camera Deputaților, le-a cerut apicultorilor sa faca propuneri care ar putea imbunatați Legea apiculturii, iar factorilor implicați in menținerea focarelor de pesta porcina sub control, sa fie foarte riguroși și severi in aplicarea…

Deputatul ALDE de Teleorman Calota Florica Ica, declaratie politica despre beneficiile oferite tinerilor fermieri de viitoarea Politica Agricola Comuna