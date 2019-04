Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a fost pus sub urmarire penala de DNA

Mircea Draghici, trezorierul PSD, a fost pus sub urmarire penala de procurorii DNA. Potrivit unui comunicat de presa remis marti de DNA, infractiunile pentru care a fost pus sub urmarire penala sunt delapidare si utilizarea subventiilor de stat in alte scopuri… [citeste mai departe]