Fermierii au primit in aceasta noapte 28,671 milioane de euro. Daea: Pana joi, banii intra in conturi

- "Incepand de maine (marti - n.r.), fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, 100.000 de fermieri isi vor primi banii, iar in urmatoarele zile alti 350.000 de fermieri vor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Guvern, ca Uniunea Europeana (UE) a alocat Romaniei 43 de milioane de euro, pentru investitii in dezinfectoare, laboratoare sanitar-veterinare si incineratoare. Premierul Viorica Dancila anuntase anterior ca acesti bani vor ajunge la crescatorii…

- Fermierii vor primi 70% din platile directe pe suprafata, incepand cu primul minut din 16 octombrie, peste 247.000 de dosare fiind prelucrate pana la aceasta data, a anuntat, ieri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta pe teme agricole. Intrebat de AGERPRES daca…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca joi va merge la Comisia Europeana pentru a discuta concret despre despagubirile pentru pesta pesta porcina africana, astfel incat sa fie adusi banii la bugetul de stat, informeaza AGERPRES . “Am fost ieri (luni n.r) la Consiliul de ministri la Viena.…

- Fermierii afectați de pesta porcina ar putea despagubiri de la Uniunea Europeana. PNL a depus un amendament la proiectul bugetului european pentru anul 2019, care prevede alocarea sumei de 110 milioane de euro, potrivit anunțului europarlamentarului Siegfried Mureșan, purtatorul de cuvant al PPE. Anunțul…

- Petre Daea a declarat ca Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pe o perioada de doi ani, respectiv 2015 și 2016, nu a adus in Romania niciun ban. Ministrul Agriculturii a declarat ca anul acesta ar putea depași 50%. "In PNDR am facut salturi extraordinare si cred…