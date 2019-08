Fermierii au epuizat fondurile europene pentru sisteme de irigații: 300 milioane Euro ceruți în 2019 ​Fermierii români grupați în organizații de utilizatori de apa în agricultura au depus cereri de finanțare în valoare totala de peste 300 de milioane de euro pentru finanțarea unor sisteme de irigații cu fonduri europene, peste bugetul total de 200 de milioane de euro disponibil pentru acest apel de proiecte din 2019, a anunțat, vineri, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).



