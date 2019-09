Fermierii americani nu vor mai avea nevoie de China. Care este motivul

"Asta este o poveste adevarata. In septembrie anul trecut, fiica mea a decis sa incerce cateva diete noi. Acum o luna, a devenit vegana. A trebuit sa invat sa gatesc vegan. Pot sa ma descurc cu mancarea vegetariana, dar nu vegana. A fost dificil, dar cu timpul am gasit din ce in ce mai multe mancaruri vegane la magazin. Si, pentru ca nu am vrut sa gatesc doua feluri de mancare, a trebuit sa mananc si eu vegan. A fost delicios.

Saptamana asta a mancat vegetarian. Am gasit tofu. Dar nu mi-am dat seama ca e o chestie asa wow pana cand un prieten nu mi-a zis ca a mancat Impossible Whopper…