Fermele de caracatite, din ce in ce mai aproape de realitate Insa progresele tehnologice din ultima perioada si cateva experimente ar putea face ca fermele de caracatite sa devina un lucru cert. O companie din Japonia a reusit sa incubeze oua de caracatita, pe care planuieste sa le scoata la vanzare anul viitor. Acest fapt nu merita sarbatorit, potrivit specialistilor in domeniu. Ei atrag atentia ca aceste creaturi marine sunt carnivore, iar cresterea lor in captivitate va pune o presiune enorma asupra ecosistemului, pentru ca fermierii vor trebui sa p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

