Noul show difuzat de Pro TV naște multe contraverse dupa ce au avut loc mai multe scene fierbinți intre concurenți, dar și individual, scrie cancan.ro. In mijlocul atenției este acum Ioana Filimon, fosta Miss Romania, care a a atras atenția in prima faza dupa ce s-a dezbracat in costum de baie și a inceput sa se atinga, pe sub el, in timp ce se spala.