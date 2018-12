FERMA VEDETELOR, dezvăluiri BOMBĂ. Cine va prezenta noul sezon FOTO Despre noul sezon Ferma Acest sezon va intensifica experiența concurenților și a telespectatorilor prin intermediul surprizelor, al probelor fizice mult mai intense și al provocarilor cu care se vor confrunta, scrie cancan.ro Lacrimi, rasete și tot felul de greutați ii vor surprinde pentru cei care au curajul sa aspire la premiu! Reality show-ul va fi filmat in munții din Romania, pe parcursul iernii și nu numai! Cei 18 concurenți provin din medii sociale diferite și au varii profesii, personalitați puternice și sunt pe cale sa-și testeze propriile limitele. Pentru noul sezon… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

